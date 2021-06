Q1: CATL bei globalem Batteriezellen-Absatz für Pkw vorne

CATL hat laut einer neu erschienenen Statistik im ersten Quartal 2021 LG Energy Solution als Top-Lieferant von Batteriezellen für neue Elektro-Pkw abgelöst. CATL setzte demnach in den ersten drei Monaten des Jahres Batteriezellen mit einer Gesamtkapazität von 13,3 GWh ab.

Der Vergleich basiert auf einer Auswertung der kanadischen Beratungsfirma Adamas Intelligence. Ihr sogenannter „EV Battery Capacity and Battery Metals Tracker“ offenbart, dass CATL zwischen Januar und März 2021 weltweit Batteriezellen mit einer Gesamtkapazität von 13,3 GWh an Hersteller von Pkw verkauft hat. Auf Platz zwei und drei folgen LG Energy Solution mit 11,9 GWh und Tesla-Partner Panasonic mit 9,1 GWh.

Den Vorsprung hatte sich CATL nach Angaben von Adamas Intelligence mit einer starken Januar-Performance gesichert. Im Februar und März lag LGES jeweils vor CATL. In der Gesamtbetrachtung des Quartals überholte CATL die Südkoreaner dennoch.

Große Stärke von CATL ist der Heimmarkt China. Aus der Statistik von Adamas Intelligence geht hervor, dass CATL dort im ersten Quartal mehr GWh bereitgestellt hat „als die nächsten 32 Zellenanbieter zusammen“. In absoluter Einheit: 10,6 GWh für den Pkw-Markt. Hinzukommen 0,9 GWh für den Nutz- und Sonderfahrzeugmarkt.

Die Beratungsfirma geht davon aus, dass CATL seine Dominanz in China in den kommenden Monaten beibehalten wird und schätzt überdies, dass die aufstrebenden chinesischen Zellhersteller CALB und Gotion sich ebenfalls unter den Top-Fünf in China etablieren werden, „ehe sie Samsung SDI und SK Innovation auch weltweit einen Platz unter den Top-Fünf streitig machen werden“.

adamasintel.com