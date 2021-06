Tirol: Smatrics und TIWAG knüpfen Roaming-Deal

In Österreich vernetzen Smatrics und die Tiroler Wasserkraft AG, kurz TIWAG, im Rahmen einer Roaming-Kooperation ihre Ladesysteme. Die TIWAG ist der größte Ladeinfrastruktur-Betreiber in Tirol und bietet an rund 90 Standorten mehr als 400 öffentlich zugängliche Ladepunkte an.

Smatrics EnBW bringt in die Kooperation sein österreichweites Netz mit mehr als 500 Ladepunkten ein, 300 davon sind Schnelllader mit 50 bis 300 kW. Hinzu kommen noch weitere 2.500 Ladepunkte, die Smatrics für Unternehmenskunden wie beispielsweise die ÖBB managt. Durch die Roaming-Vereinbarung laden Kunden der TIWAG künftig mit dem Tarif „TIWAG mobil plus“ im Smatrics-EnBW-Ladenetz und Kunden von Smatrics umgekehrt zum einheitlichen Roaming-Tarif im TIWAG-Netz.

„Unser Anspruch ist es, für Tirol eine bedarfsgerechte, flächendeckende und zuverlässige E-Ladeinfrastruktur zur Verfügung zu stellen. Der Einstieg in die E-Mobilität wird somit noch einfacher gemacht. In den nächsten Jahren werden wir den Ausbau unserer Ladestationen in Tirol weiter vorantreiben“, betont TIWAG-Vorstandsvorsitzender Erich Entstrasser. Wie die Ladepunkte von Smatrics beziehungsweise Smatrics EnBW werden auch die TIWAG-Ladegeräte zu 100 Prozent mit Ökostrom versorgt. Seit 2017 bietet der Energieversorger eine eigene Lade-App an.

Smatrics schickt sich unterdessen an, das dichteste Ladenetz Österreichs zu knüpfen. Dazu hat der Ladeinfrastruktur-Spezialist mit der deutschen EnBW im September 2020 ein Joint Venture namens Smatrics mobility+ in Betrieb genommen. Das neue Unternehmen will das größte Ladenetz in Österreich betreiben und vor allem das Hochleistungsladen ausbauen.

„Smatrics EnBW besitzt Österreichs größtes High-Power-Ladenetz, welches wir 2021 weiter ausbauen werden“, äußert Smatrics-Geschäftsführer Hauke Hinrichs laut der aktuellen Mitteilung zum Roaming-Deal mit der TIWAG. „Zu den aktuell 500 Schnellladepunkten kommen bis Ende des Jahres 100 Ultra-Schnellladepunkte mit 300 kW entlang von Autobahnen und im innerstädtischen Bereich hinzu.“ Die starke Partnerschaft mit der TIWAG garantiere E-Autofahrern künftig noch mehr Service.

