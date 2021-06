Halbleiter: STMicroelectronics beliefert Renault und Arrival

Halbleiterhersteller STMicroelectronics hat zwei neue Partnerschaften im eMobility-Bereich geknüpft: Sowohl die Renault Group als auch der britische Entwickler Arrival setzen in ihren E-Fahrzeugen künftig auf Halbleiterprodukte des Schweizer Konzerns.

Mit Renault verbindet STMicroelectronics ab sofort eine strategische Zusammenarbeit. Kern der Kooperation sind „die Entwicklung, Herstellung und Lieferung von STMicroelectronics-Produkten und zugehörigen Packaging-Lösungen für die Leistungselektronik von Elektrofahrzeugen der Renault Group“, wie es in einer begleitenden Mitteilung heißt. Mithilfe des Schweizer Halbleiter-Spezialisten will Renault höherer Reichweiten, niedrigerer Batteriekosten und Verbesserungen bei den Ladevorgängen erzielen.

Ziel der Zusammenarbeit sei es, die Leistungsfähigkeit der Elektro- und Hybridfahrzeuge der Renault Group auf Basis der Wide-Bandgap-Halbleitertechnologien von STMicroelectronics weiter auszubauen, präzisieren die Franzosen. Das Genfer Halbleiter-Unternehmen forciert unter dem Schlagwort Wide Badgap vor allem den Launch von Komponenten, die auf innovativen Materialien wie Siliziumkarbid und Galliumnitrid basieren.

Zur Einordnung: Wird in Halbleitern Silizium durch beispielsweise Siliziumcarbid ersetzt, verringern sich die Schaltzeiten und es wird auch der Betrieb bei höheren Temperaturen möglich. Das Material wird künftig auch in weiteren Anwendungen in Elektroautos vorkommen, da so der Wirkungsgrad erhöht werden kann.

Renault und STMicroelectronics wollen nun bei der Entwicklung solcher Komponenten eng zusammenarbeiten und Renault kündigt an, dass STMicroelectronics „als wichtiger Innovationspartner (…) von signifikanten und garantierten Volumina für die jährliche Nutzung dieser Leistungsmodule und Transistoren ab 2026-2030 profitieren“ wird.