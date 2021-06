Quantron AG verpflichtet Dr. Uwe Hansult als COO

Dr. Uwe Hansult ist ab Juli als Chief Operating Officer (COO) für die in Augsburg ansässige Quantron AG tätig. Der Anbieter von E-Nutzfahrzeugen hat den Manager unter anderem mit Blick auf den geplanten Ausbau des internationalen Produktionsnetzwerks verpflichtet.

Den Ausbau ihres Produktionsnetzwerks strebt die Quantron AG nach eigenen Angaben an, um internationale Großaufträge mit Stückzahlen im vier- und fünfstelligen Bereich termingerecht abwickeln zu können. Dr. Hansult sei promovierter Maschinenbauingenieur und könne auf über 20 Jahre Erfahrung in der Produktionsleitung bei führenden Unternehmen der Nutzfahrzeugbranche zurückgreifen, meldet Quantron. Vorherige Arbeitgeber waren demnach unter anderem MAN und Krone. Des Weiteren sei Dr. Hansult Mitglied im Industrial Advisory Board des Exzellenzcluster „Internet of Production – IOP“ an der RWTH Aachen.

Die Quantron AG hat bekanntlich vor knapp einem Jahr publik gemacht, sich von einem Nutzfahrzeug-Umrüster zu einem Full-Range-Anbieter elektrifizierter Komplettlösungen weiterentwickeln zu wollen. Gegründet wurde Quantron 2019, die Idee für das Unternehmen wurde in dem Gersthofener Iveco-Vertragspartner und Nutzfahrzeugspezialisten Haller geboren. Am Anfang bot das Startup auf Hybrid- oder E-Antriebe umgerüstete Varianten des Iveco Daily an. Das Geschäft wuchs aber schnell über die Umrüstungen (auch von Lkw und Bussen) hinaus.

Im April 2020 wurde Quantron – keine zwölf Monate nach seiner Gründung – zum Vertriebs- und Aftersales-Partner für Nutzfahrzeuge und Industrieanwendungen für CATL in Europa. Außerdem tüfteln die Augsburger zusammen mit Freudenberg Sealing Technologies an einem Brennstoffzellensystem für Lkw in der 40-Tonnen-Gewichtsklasse, sie haben kürzlich eine Kooperation mit Wasserstoff-Spezialist H2Go GmbH vereinbart und rüsten nach einem im November 2020 abgeschlossenen Deal mit MAN TopUsed deren junge Gebrauchte um.

