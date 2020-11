Quantron rüstet junge Gebrauchte von MAN TopUsed um

Quantron schließt sich mit MAN TopUsed zusammen, der internationalen Gebrauchtwagenmarke von MAN Truck & Bus. MAN TopUsed ermöglicht Quantron Zugriff auf junge Gebrauchtfahrzeuge, die dann für Kunden auf Batterie-elektrischen oder Brennstoffzellen-Antrieb umgerüstet werden können.

Quantron will etwa Leasingrückläufer und junge, gebrauchte Fahrzeuge der Baureihen MAN TGL 7,5 Tonnen ins Sortiment nehmen. Die Elektrifizierung eines MAN TGL 7,5 Tonner 4×2 BL (Koffer oder Plane) in der Quantron-Version QHM-8-130 mit neuer Fahrgestellnummer will der Umrüstspezialist für 219.500 Euro inklusive Fahrzeug anbieten. Das Fahrzeug verfüge dann über circa 250 Kilometer Reichweite, 150 kW Motorleistung und eine Batteriegarantie von fünf Jahren. Die Umrüstung dauert nach Angaben des Unternehmens sechs bis acht Wochen.

Um den Preis für die Kunden zu minimieren, berät Quantron individuell zu Fördermöglichkeiten. Die Förderung könne bis zu 50 Prozent des Verkaufspreises abdecken, teilt Quantron in einer begleitenden Pressenotiz mit. Allerdings variierten die Förderbeträge je nach Standort und Größe des Unternehmens. „Wir sehen uns nicht als Konkurrent zu den OEMs, sondern sind deren Problemlöser“, schickt Andreas Haller, Gründer und Vorstand der Quantron AG, hinterher. In diesem Kontext rechnet Haller vor, dass am 1. Januar 2020 rund 65,8 Millionen Nutzfahrzeuge in Deutschland zugelassen waren. Tendenz steigend. Bis zu 40 Prozent dieser Fahrzeuge würden als Leasingrückläufer oder junge Gebrauchte zurück zu den Herstellern kommen. Quantron will diese Fahrzeuge nach eigenen Angaben in ein zweites, leises und CO2-freies Leben schicken. Und betont: „Wir können fast jede OEM-Marke umrüsten.“

Die Quantron AG hat bekanntlich erst vor wenigen Monaten publik gemacht, sich von einem Nutzfahrzeug-Umrüster zu einem Full-Range-Anbieter elektrifizierter Komplettlösungen weiterentwickeln zu wollen. Außerdem streben die Augsburger den Gang an die Börse an. Gegründet wurde Quantron 2019, die Idee für das Unternehmen wurde in dem Gersthofener Iveco-Vertragspartner und Nutzfahrzeugspezialisten Haller geboren. Am Anfang bot das Startup auf Hybrid- oder E-Antriebe umgerüstete Varianten des Iveco Daily an. Das Geschäft wuchs aber schnell über die Umrüstungen (auch von Lkw und Bussen) hinaus: Bereits im November 2019 wurde mit dem türkischen Bus-Hersteller Karsan eine exklusive Vereinbarung zum Vertrieb der E-Busse Jest Electric und Atak Electric in Deutschland abgeschlossen. In diesem April wurde Quantron – keine zwölf Monate nach seiner Gründung – zum Vertriebs- und Aftersales-Partner für Nutzfahrzeuge und Industrieanwendungen für CATL in Europa. Außerdem tüfteln die Augsburger zusammen mit Freudenberg Sealing Technologies an einem Brennstoffzellensystem für Lkw in der 40-Tonnen-Gewichtsklasse.

Und zum Schluss noch ein kurzer Blick auf MAN TopUsed. Die internationale Gebrauchtwagenmarke von MAN Truck & Bus vertreibt an 36 Standorten in mehr als 30 Ländern gebrauchte Nutzfahrzeuge aller Marken und Typen. Zum Portfolio des Unternehmens gehören u.a. individuelle Serviceleistungen von europaweiten Gebrauchtfahrzeuggarantien über Finanzierungsmöglichkeiten bis hin zu Reparatur-und Wartungsverträge oder kundenspezifische Fahrzeuganpassungen.

quantron.net (PDF)