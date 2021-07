E-Müllwagen von Renault für Florenz

Nach Paris, Lyon und Barcelona wird nun auch Florenz die Hausmüllentsorgung mit einem elektrischen Renault Trucks durchführen. Das italienische Unternehmen Gorent hat seit kurzem einen 26 Tonnen schweren Renault Trucks D Wide Z.E. für die Müllentsorgung in der toskanischen Hauptstadt im Einsatz.

Der D Wide Z.E. ist eine speziell für den Abfalltransport optimierte Variante des E-Lkw von Renault. Dieses Segment eignet sich laut den Franzosen besonders für die Elektrifizierung – etwa wegen der planbaren Routen und dem besonders häufigen Anfahren und Abbremsen im Alltagsbetrieb.

Bei dem Fahrzeug in Florenz handelt es sich um den ersten Elektro-Lkw von Renault Trucks auf den italienischen Straßen. Dass dieses Fahrzeug in Florenz unterwegs ist, liegt laut der Mittelung der Franzosen vor allem an der Umweltpolitik des Bürgermeisters Dario Nardella. Um die Luftverschmutzung zu senken, habe er unter anderem Straßenbahnlinien eingeführt, Fahrradwege ausgebaut, Ladestationen errichtet und Elektrobusse angeschafft – und eben einen E-Müllwagen.

„Die Einführung dieses Lkw von Renault Trucks entspricht unserem Wunsch, die Elektromobilität im Herzen der Stadt zu stärken“, sagt Nardella laut der Mitteilung. „Ziel ist es, die Luftqualität zu verbessern, aber auch die Lärmbelastung zu reduzieren und so zum Erhalt unseres kulturellen Erbes beizutragen.“

Der E-Lkw wurde aber nicht von der Stadt Florenz oder den städtischen Entsorgungsbetrieben beschafft, sondern von Gorent. Die Firma ist auf die Vermietung von Stadtreinigungsfahrzeugen spezialisiert. Gut möglich also, dass dem Ersteinsatz in Florenz andere Kunden folgen werden. „Der Fokus unserer Bemühungen liegt auf der Reduzierung der CO2-Emissionen und wir treffen konkrete Entscheidungen, um dies zu erreichen“, sagt Furio Fabbri, der Geschäftsführer von Gorent.

Die technischen Details zu dem Dreiachser mit einem Radestand von 3,9 Metern haben wir bereits in früheren Berichten erörtert. Deshalb an dieser Stelle nur knapp: Der D Wide Z.E. hat zwei E-Motoren mit 260 kW Dauer- und 370 kW Spitzenleistung sowie 850 Nm Drehmoment und ein Batteriepaket mit 200 kWh Kapazität an Bord. Die Kraftübertragung regelt ein 2-Gang-Getriebe. Aufgeladen wird das Fahrzeug mit bis zu 20 kW AC und 150 kW DC.

