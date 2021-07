BMWi fördert Schulungen für die Batteriezellfertigung

Mit einer neuen Förderinitiative will das Bundeswirtschaftsministerium Innovationen, Entwicklungen sowie Qualifikationsmaßnahmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Batteriezellfertigung unterstützen. Nun wurde die entsprechende Förderrichtlinie veröffentlicht.

Schwerpunkt der Förderrichtlinie ist eine verbesserte Vernetzung und Zusammenarbeit der beteiligten Akteure aus Wissenschaft, beruflicher und akademischer Bildung sowie Gesellschaft und Wirtschaft mit Blick auf die Qualifizierungsbedarfe im Kontext der Batteriezellfertigung in Form von Verbünden für die berufliche Qualifizierung („Batterie-Kompetenz-Trios“).

Sprich: Das Wirtschaftsministerium will den Bedarf an Fachkräften ermitteln und Wege schaffen, wie dieser Fachkräfte-Bedarf bei deutschen und europäischen Batteriezellfertigern mit Schulungen und Weiterbildungen gedeckt werden kann – auch in Hinblick auf neue Berufsprofile.

Dafür sollen nun jene „Batterie-Kompetenz-Trios“ gebildet werden, bestehend aus einer wissenschaftlichen Einrichtugn, einem Bildungsträger und einem „branchenspezifischen Innovationscluster“ (gemäß Artikel 27 AGVO). Diese Trios sollen Qualifikationsbedarfe im Ökosystem Batterie identifizieren und etwa berufliche Qualifikationsprofile, Qualifikationsmaßnahmen, sowie Lehr- und Lernmedien konzipieren, erproben und evaluieren.

Förderfähig sind Durchführbarkeitsstudien, Ausbildungsmaßnahmen, Beihilfen für KMU und der Betrieb der Innovationscluster. Am 5. August findet vom Projektträger VDI/VDE/IT eine Informationsveranstaltung zu der Förderinitiative statt.

Die Zuwendungen werden in der Regel in einem Zeitraum von maximal fünf Jahren als nicht rückzahlbare Zuschüsse gewährt. Das Antragsverfahren ist zweistufig und beginnt in der ersten Stufe mit der Einreichung einer Projektskizze. Diese können dem beauftragten Projektträger VDI/VDE Innovation + Technik GmbH in elektronischer Form bis zu den Stichtagen 15. September 2021 und 3. November 2021 vorgelegt werden.

vdivde-it.de (Info-Veranstaltung), vdivde-it.de (Förderrichtlinie als PDF)