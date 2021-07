US-Recycler Ecobat übernimmt Promesa GmbH

Der US-amerikanische Batterie-Recycler Ecobat hat die Promesa GmbH & Co. KG übernommen, einen Betreiber für das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge mit Sitz im deutschen Hettstedt. Durch den Aufkauf stärkt Ecobat nach eigenen Angaben sein Europa-Geschäft.



Ecobat bezeichnet sich selbst als Recycling-Spezialist von Batterien aller Chemietypen. Für das in Irving im US-Bundesstaat Texas ansässige Unternehmen bietet Promesas Standort im Zentrum der deutschen Automobilproduktion „einen wichtigen Zugang zu einem der bedeutendsten Märkte für Batterieherstellung und OEM-Produktionsabfall“. Aufbauend auf die Akquisition von Promesa plant das Unternehmen einer begleitenden Mitteilung zufolge Investitionen in der Bundesrepublik, um die Kapazität der Promesa-Anlage zu erhöhen und zusätzliche Demontagekapazitäten in ganz Deutschland aufzubauen.

Durch den Kauf von Promesa übertragen sich auf Ecobat eigenen Angaben zufolge Verträge zur Verarbeitung von 3.200 Tonnen an chemischen Produkten. Diese deckten ein breites Spektrum von Abfallstoffen ab – von Haushaltsbatterien bis hin zu Batterien für Elektrofahrzeuge.

„Durch die Übernahme des Promesa-Teams ist Ecobat der einzige Anbieter in Europa, der seinen Kunden die gesamte Palette an Recycling-Dienstleistungen für Lithium-Ionen-Batterien anbieten kann – vom Sammeln, Entladen und Zerlegen der Batterien über das Zerkleinern und Sortieren bis hin zur Entsorgung der schwarzen Masse“, äußert Jimmy Herring, Präsident und Chief Executive Officer von Ecobat.

Nach Angaben von Ecobat verzeichnet das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge europaweit eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 31,6 Prozent.

