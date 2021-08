Dänische Stadt Aarhus bestellt 29 E-Busse von Solaris

In Aarhus, der zweitgrößten Stadt Dänemarks, sollen bis Mitte kommenden Jahres mehrere elektrisch angetriebene Busse der Firma Solaris auf den Straßen unterwegs sein. Das städtische Verkehrsunternehmen AarBus hat bei dem Unternehmen 29 Elektrobusse bestellt.

Konkret wurden sechs Solobusse Solaris Urbino 12 electric sowie 23 Gelenkbusse Solaris Urbino 18 electric geordert. „Wir fühlen uns geehrt, dass die ersten Elektrobusse unserer Marke an Aarhus ausgeliefert werden“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Die Fahrzeuge sind mit High-Energy-Batterien von Solaris ausgestattet. Die Akkus in den Gelenkbussen haben eine Gesamtkapazität von 440 kWh, wie das Unternehmen mitteilt. In den Solobussen werden die Batterien mit einer Gesamtkapazität von mehr als 260 kWh verbaut. Die Fahrzeuge können sowohl konventionell per Stecker als auch per Top-Down-Pantograf aufgeladen werden. Die zwölf Meter langen Solobusse weisen einen Zentralmotor auf, die Gelenkbusse eine Elektroachse mit zwei integrierten Motoren. 35 Personen können in dem Urbino 12 electric Platz nehmen, der Urbino 18 electric hat 55 Sitzplätze zur Verfügung.

Die ersten Solaris-Busse (allerdings noch mit Verbrennungsmotor) trafen Unternehmensangaben zufolge im Jahr 2006 in Aarhus ein, inzwischen hat das Unternehmen insgesamt fast 200 Busse ausgeliefert. An seine Kunden lieferte der Hersteller bereits mehr als 1000 Elektrobusse aus.

Erst kürzlich hat Aarhus 29 Exemplare des E-Gelenkbusses Volvo 7900 Electric Articulated in Betrieb genommen. Die Fahrzeuge ergänzen vier E-Busse, die wie berichtet bereits seit 2019 in Aarhus unterwegs sind. Die Bestellung der weiteren Fahrzeuge erfolgte vor dem Hintergrund, dass sich die sechs größten Städte des Landes 2020 dazu verpflichtet hatten, ab diesem Jahr nur noch E-Busse anzuschaffen.

solarisbus.com