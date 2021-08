Fastned eröffnet Schnellladestation nahe Schweinfurt

Fastned hat einen weiteren Schnellladestandort in Deutschland eröffnet, diesmal an der A71 nahe Schweinfurt. Deutschlandweit ist dies bereits der 22. Schnellladehub von des niederländischen Schnellladeanbieters.

Konkret liegt der neue Standort an der Ausfahrt 30 Schweinfurt-West an der A71. Die Ausfahrt 30 ist die Anbindung an die B303, welche in die Schweinfurter Innenstadt führt – und in die andere Fahrtrichtung in die A7 mündet. Die Station ist nach dem üblichen Fastned-Schema aufgebaut: auf einem eigenen Gelände, mit dem typichen gelben Solardach und dem Drive-Through-Prinzip.

Vorerst handelt es sich aber um einen kleineren Standort: Dort sind zwei 300-kW-Ladesäulen mit insgesamt vier CCS-Ladepunkten aufgebaut. An anderen Fastned-Stationen (etwa Limburg oder Hilden) stehen mehr Ladesäulen zur Verfügung. Wie in Hilden (und in Limburg inzwischen nachgerüstet) setzt Fastned auch in Schweinfurt auf den Alpitronic Hypercharger HYC300.

In der Nähe des Standorts befindet sich laut Fastned eine Rewe-Filiale sowie sanitäre Einrichtungen. Zudem solle „in unmittelbarer Nachbarschaft“ in naher Zukunft eine Burger-King-Filiale entstehen.

– ANZEIGE –









„Nach unseren letzten Eröffnungen in Dinslaken und Wiesentheid, beide unweit der A3, verfolgen wir nun auch bei Schweinfurt konsequent die Vision eines flächendeckenden Schnelllade-Infrastrukturnetzes“, sagt Fastned-CEO Michiel Langezaal. Die Eröffnung in Schweinfurt sei der Auftakt, neun weitere Projekte sollen in den kommenden Monaten in Deutschland realisiert werden.

„Dabei legen wir besonderen Wert auf Autobahn-nahe Standorte, denn Schnellladen soll für jeden direkt und einfach erreichbar sein“, so Langezaal weiter. Für weitere Standortvorschläge sind wir zudem immer offen.“

Quelle: Info per E-Mail