Bosch bietet komplette Fabrikausrüstung für Batterieproduktion

Der Zulieferer Bosch hat angekündigt, seinen Kunden ab sofort Fabrikausrüstungen für die Batterieproduktion aus einer Hand anzubieten– von einzelnen Komponenten über Softwarelösungen bis hin zu kompletten Montagelinien. Einen ersten Kunden gibt es auch schon.

Wie Bosch mitteilt, wird der Zulieferer Webasto Batteriefabriken mit Bosch-Technik ausstatten. Bosch werde automatisierte Montagelinien zum Verschweißen und Einkleben der Batteriezellen liefern. „Die Zell-Stapel werden mit automatisiertem Roboterhandling in einem zweistufigen Prozess montiert, bestehend aus Dispensertechnologie und Laserschweißen. Mit einem umfangreichen Sicherheitskonzept ist es anschließend möglich, die elektrische Verbindung des Batterie-Moduls mithilfe eines hoch dynamischen und präzisen Laserschweißprozesses zu realisieren“, beschreibt Bosch den Prozess.

Bosch will die Technologie aber auch selbst nutzen: Am Standort Eisenach, wo Bosch 48-Volt-Batterien für Hybridautos aus zugekauften Zellen montiert, will das Unternehmen 70 Millionen Euro in den Ausbau der Fertigung investieren.

„Wir verstehen das ‚Produkt Batterie‘ und wissen, wie es gefertigt werden muss“, sagt Bosch-Geschäftsführer Rolf Najork, zuständig für die Industrietechnik. „Wir gehen davon aus, dass der weltweite Batteriemarkt jährlich um bis zu 25 Prozent wächst. Bosch trägt seinen Teil dazu bei, diesen Bedarf zu stillen.“

– ANZEIGE –









Durch den Einstieg in das Geschäftsfeld will Bosch die Wertschöpfungstiefe im Maschinenbau erhöhen und ab 2025 jährlich rund 250 Millionen Euro Umsatz mit Equipment für die Batterieproduktion erzielen. Die Anlagen sollen Module und Packs aus ylindrischen, prismatischen oder Pouch-Zellen fertigen können – je nach Anforderung teil- oder vollautomatisiert.

Dabei zielt das Unternehmen nicht nur auf Autobauer und deren Zulieferer als Kunden, sondern etwa auch die boomende E-Bike-Branche. Bosch fertigt selbst seit 2015 im ungarischen Miskolc Akkus für E-Bikes.

bosch-presse.de