MediaMarkt und Saturn testen E-Lastenräder

Die Elektrohandelsketten MediaMarkt und Saturn testen in ausgewählten Märkten in Berlin und Köln ab sofort den Einsatz von E-Lastenrädern und E-Trailern in der Warenauslieferung. Die Erprobung erfolgt zunächst im Rahmen eines dreimonatigen Pilotprojekts.

Zu den teilnehmenden Märkten gehören der Saturn am Alexanderplatz in Berlin, die Saturn-Märkte in der Maybachstraße und Hohen Straße in Köln sowie der MediaMarkt in der Hohen Straße in Köln.

Getestet werden insgesamt vier verschiedene Transporter-Modelle von drei unterschiedlichen Herstellern. Dazu gehören das E-Cargobike Ono vom Hersteller Onomotion mit Container-Modulen, die ausgetauscht und im Lager vorkommissioniert werden können, sowie der Loadster von Citkar, der ebenfalls über eine Containerbox mit viel Stauraum verfügt. Darüber hinaus werden auch zwei E-Trailer von Nüwiel erprobt – einer mit einer Containerbox und einer mit einer offenen Ladefläche.

Die Modelle sind den Projektinitiatoren zufolge unterschiedlich auf die Märkte aufgeteilt. Zum Einsatz kommen die E-Cargo-Bikes sowohl bei B2C- und B2B-Bestellungen im jeweiligen Markt als auch bei Online-Bestellungen. Beim Saturn am Berliner Alexanderplatz werden die E-Trailer für die Auslieferung von B2B-Bestellungen eingesetzt und können auch direkt an die Kunden verliehen werden – während der Pilotphase ist dies für einen Zeitraum von vier Stunden kostenlos.

– ANZEIGE –

Voraussetzungen für eine Belieferung per E-Cargobike oder E-Trailer sind, dass die bestellten Waren damit transportiert werden können und sich die Lieferadresse im jeweiligen Einzugsgebiet befindet. Der MediaMarktSaturn-Konzern erhofft sich von dem Testlauf Erkenntnisse, welche Modelle sich für die Warenauslieferungen am besten eignen, wie gut und schnell die Auslieferungen klappen, wie die Liefermöglichkeit bei Kunden und Mitarbeitern ankommt und wie groß das Interesse der Kunden ist, sich selbst einen E-Trailer auszuleihen.