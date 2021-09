EKPO bringt drei BZ-Stack-Plattformen nach München

EKPO Fuel Cell, das Gemeinschaftsunternehmen von ElringKlinger und Plastic Omnium, rückt auf der IAA Mobility kommende Woche verschiedene Brennstoffzellenstack-Plattformen der nächsten Generation ins Rampenlicht. Sie sollen über ein verbessertes Design und eine höhere Leistung verfügen.

Insgesamt drei verschiedene Stack-Plattformen wird EKPO in München ausstellen. “Die Stacks setzen in Bezug auf die absolute Leistung und Leistungsdichte internationale Standards”, betont Julien Etienne, CCO von EKPO Fuel Cell. Das 2020 gegründete Joint Venture bezeichnet sich selbst als Komplettanbieter für Brennstoffzellenstacks und -komponenten mit Fokus auf den Pkw-Markt, leichte Nutzfahrzeuge, Lkw und Bussen.

Zu sehen sein wird erstens das PEM-Stackmodul NM5-EVO, das in diesem Jahr in Serienproduktion geht und laut Hersteller über integrierte Systemfunktionalitäten verfügt. Mit einer Leistung von bis zu 76 kW (bei 2,5 bar Betriebsdruck) eignet es sich vor allem für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge. EKPO und seine Partner AEDS und Quantron werden auf zur Messe auch ein Demonstrationsfahrzeug vorstellen, in das ein NM5-EVO-Modul integriert ist. Es handele sich um ein leichtes Nutzfahrzeug, teilt EKPO mit.

Als weiteren Stack bringt EKPO das deutlich größere EM-Stackmodul NM12 TWIN mit 598 Zellen (2x 299 Zellen) auf Basis metallischer Bipolarplatten mit nach München. Mit einer elektrischen Leistung von bis zu 205 kW zielt das Plug-in-Modul in erster Linie auf schwere kommerzielle Anwendungen ab, sprich: Lkw, Bahn und Marine-Anwendungen.

Das Trio komplettiert das 359-zellige NM12 SINGLE PEM-Stackmodul auf Basis metallischer Bipolarplatten mit einer elektrischen Leistung von bis zu 123 kW und einer Leistungsdichte von über 6 kW/L. Dieses eignet sich laut EKPO vor allem für Anwendungen im Automobilbereich mit einem hohen Leistungsbedarf jenseits der 100 kW. In München wird es in einem Demonstratorfahrzeug am Stand von Mutterfirma ElringKlinger zu sehen sein.

“Wir sind davon überzeugt, dass unsere Produkte den aktuellen Marktanforderungen am besten entsprechen”, wirbt COO Julien Etienne. “Wir sind bereits heute in der Lage, große Mengen an Stacks und Komponenten wie Bipolarplatten oder Medienmoduleinheiten zu produzieren und haben bereits einige Großaufträge erhalten.” Damit spielt der EKPO-Manager unter anderem auf einen Auftrag des Aachener Mobilitätsunternehmens AE Driven Solutions (AEDS) an, das im Mai Stacks des Typs NM5-EVO für einen hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich orderte.

Zulieferer ElringKlinger wird an seinem IAA-Stand unterdessen neue Lösungen für sämtliche Antriebsarten zeigen, darunter Batterie-Komponenten, -Module, komplette Speichersysteme sowie elektrische Antriebseinheiten. Daneben präsentiert der Konzern neue Leichtbau-Produkte, darunter eine neuartige Unterbodenabschirmung für Batteriesysteme.

elringklinger.de (EKPO), elringklinger.de (ElringKlinger)