ALD Automotive bietet Firmen-Leasing für Tesla

ALD Automotive bietet ab sofort in 16 europäischen Ländern Leasing-Dienstleistungen für Tesla an. Unternehmen können die Full-Service-Leasingpakete der ALD Automotive für das Model 3, Model Y, Model S und Model X in Anspruch nehmen.

Wie die Leasinggesellschaft mitteilt, sei man „somit europaweit Teslas präferierter Operating Leasing Partner“. Die Full-Service-Leasingpakete bietet ALD für Unternehmen sowie klein- bis mittelständische Betriebe an. Kurzfristig sind in der Praxis aber nur das Model 3 und Model Y verfügbar – laut dem Tesla-Konfigurator ist die Lieferfrist für das überarbeitete Model S und X bei Mitte 2022.

In dem Full-Service-Leasing sind neben der monatlichen Rate für das Fahrzeug selbst Reifenwechsel, Pannenhilfe, Versicherung und die Wartung abgedeckt. Für letzteres erwähnt ALD Automotive in der Mitteilung die Tesla-Standorte und den mobilen Service, aber nicht freie Werkstätten.

In welchem Bereich die Monatsraten für das Full-Service-Leasing der vier Tesla-Baureihen liegen, gibt ALD Automotive in der Mitteilung nicht an, auch unter Verweis auf die flexiblen Laufzeiten und Laufleistungen des Leasings. Auf der Tesla-Website selbst ist das Full-Service-Leasing für Gewerbekunden noch nicht aufgeführt. Im Konfigurator gibt es zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Artikels für Geschäftskunden weiterhin die bekannten drei Optionen Überweisung, Geschäftsleasing und Ballonkredit – die beiden letztgenannten Finanzierungsoptionen werden über die Santander Consumer Bank abgewickelt.

– ANZEIGE –

Die 16 Länder sind Österreich, Belgien, Dänemark, Irland, Italien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, die Schweiz und das Vereinigte Königreich. In Frankreich, Finnland, Irland, den Niederlanden und Dänemark wird das Full-Service-Leasing auch für Privatkunden angeboten.

„Wir sind stolz darauf, dieses neue und flexible Leasingangebot für die Elektrofahrzeuge von Tesla für Kunden in ganz Europa einzuführen“, sagt John Saffrett, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von ALD Automotive. „Dies trägt zu unserer nachhaltigen Wachstumsstrategie als Hauptakteur der Energiewende bei und unterstützt unser Engagement für innovative Mobilitätslösungen.“

ALD Automotive ist eine Tochter der französischen Großbank Société Générale. Weltweit verwaltet das Unternehmen nach eigenen Angaben über 1,76 Millionen Fahrzeuge in 43 Ländern. Im Bereich der Elektromobilität gibt es unter anderem bereits eine Kooperation mit Polestar.

ots.at, aldautomotive.com