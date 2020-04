Polestar startet Verkauf des 2 in Deutschland

Polestar hat den Verkaufsstart seines ersten vollelektrischen Modells in Deutschland eingeläutet. Der Polestar 2 kann nun über die Webseite des Unternehmens verbindlich geordert werden. Der Kaufpreis beträgt 57.900 Euro, abzüglich Umweltbonus.

Dieser beläuft sich beim Polestar 2 mit einem Netto-Listenpreis von 48.655 Euro auf 5.000 Euro und wird wie üblich je zur Hälfte als staatlicher Zuschuss und als Herstelleranteil gewährt. In der aktuellen Liste der förderfähigen Fahrzeuge beim BAFA ist der Polestar 2 bereits aufgeführt. Die Auslieferungen sollen wie bisher geplant im Sommer starten.

Der Bestellstart hatte sich bereits angekündigt. So läuft nicht nur seit Ende März die Serienfertigung im chinesischen Luqiao, seitdem waren in Deutschland auch keine Vorbestellungen mehr möglich. In den kommenden Wochen sollen erst einmal die bestehenden Vorbestellungen in verbindliche Kaufverträge umgewandelt werden, ab „Mitte April“ sollen wieder Vorbestellungen möglich sein. In der aktuellen Mitteilung schreibt Polestar, jene Kunden vorrangig zu behandeln, bis bis Jahresende 2019 vorbestellt haben.

„Für viele wird Polestar 2 das erste Elektroauto sein“, so Thomas Ingenlath, Chief Executive Officer von Polestar. „Aber wir sehen auch eine hohe Nachfrage bei überzeugten Elektroautofahrern, die bereits ihr zweites oder drittes vollelektrisches Fahrzeug besitzen, was zeigt, wie attraktiv unser Angebot ist.“

In der aktuellen Ausführung ist der Polestar 2 zu Preisen ab 57.900 Euro erhältlich (ursprünglich waren es 58.800 Euro, diesen Preis hat Polestar aber inzwischen angepasst). Eine einfachere Version, wohl nur mit einem Elektromotor, soll später folgen. Optional erhältlich ist ein Performance-Paket für 6.000 Euro. Das Paket umfasst unter anderem Brembo-Bremsen, Öhlins-Stoßdämpfer und 20-Zoll-Räder. Dazu kommen als weitere äußerliche Erkennungszeichen goldene Sicherheitsgurte und Ventilkappen in der gleichen Farbe.

Bereits im November 2019 hatten die Schweden Details zum Leasingangebot genannt. Ohne Anzahlung soll der Polestar 2 bei einer Laufzeit von 48 Monaten und einer Laufleistung von 10.000 Kilometern pro Jahr für 599 Euro brutto im Monat erhältlich sein.

Beim Polestar 2 handelt es sich bekanntlich um das erste vollelektrische Modell der schwedisch-chinesischen Marke. Das auf Volvos CMA-Plattform basierende, fünftürige Fließheckmodell bringt 300 kW Leistung und 660 Nm Drehmoment auf die Straße und sprintet in weniger als fünf Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die 78-kWh-Batterie soll eine Reichweite von bis zu 470 km nach WLTP ermöglichen. Für die DC-Ladeleistung liegt bei 150 kW, für die AC-Ladung bei 11 kW. gestellt. Gegen Aufpreis von 1.100 Euro erhält der Polestar 2 auch eine Anhängerkupplung mit der er (gebremst) 1,5 Tonnen ziehen kann.

