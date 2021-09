Aus Wallbe wird Compleo Connect

Ab sofort firmiert Wallbe unter dem Namen Compleo Connect. Bereits seit dem 1. Mai ist der Komplettanbieter für Ladelösungen offiziell eine Tochtergesellschaft von Compleo Charging Solutions.

Seit heute firmiert die ehemalige, 2008 gegründete Wallbe GmbH mit Sitz in Paderborn unter dem Namen Compleo Connect GmbH. Mit der Umfirmierung wollen die beiden Unternehmen auch nach außen ihre enge Zusammengehörigkeit deutlich machen.

Die cloudbasierten Services sowie Bezahl- und Abrechnungstools bleiben unter dem neuen Branding Compleo Connect Teil des Produktportfolios. „All dieses Know-how bringt das Unternehmen auch in die gemeinsame Entwicklung von Technologien ein“, heißt es in einer Pressemitteilung. Und weiter: „Die Spezialisten von Compleo ergänzen dies mit ihrer Plattform für Ladestationen, Embedded-Software sowohl für das AC- als auch DC-Laden sowie mit dem Wissen im Bereich der eichrechtskonformen Ladesäulentechnik. So entstehen starke Synergien – ein wichtiger Schritt in der Wachstumsstrategie der Compleo Gruppe.“

Der Zusammenschluss soll der Compleo Gruppe zusätzliche Flexibilität verschaffen, um Chancen auf den Ladeinfrastruktur-Märkten zu nutzen. Die Ambitionen sind dabei hoch, wie Dominik Freund, Geschäftsführer von Compleo Connect, erklärt: „Wir planen, unser Produktportfolio in Zukunft zu erweitern, um die Elektromobilität in Europa als Compleo Gruppe voranzutreiben. Gemeinsam bauen wir ein komplettes Ökosystem rund um Ladelösungen auf. So können wir den unterschiedlichsten Zielgruppen passende, stets eichrechtskonforme Ladelösungen anbieten – egal, ob gewerbliches, öffentliches oder privates Laden.“ Geschäftsführer Peter Gabriel ergänzt: „Mit unseren Produkten werden wir die Verkehrswende entscheidend vorantreiben und genau das ist unser Ziel.“

Erst im März wurde bekannt, dass Compleo Charging Solutions Wallbe übernehmen wird. Die angekündigte Übernahme wurde zwei Monate später abgeschlossen. Wallbe selbst versteht sich als deutschen Anbieter für Ladelösungen und ergänz damit „perfekt die Produkte und Dienstleistungen der Compleo Gruppe“. Wallbe fertigt seine Ladestationen im ostwestfälischen Schlangen und damit nur unweit entfernt von Compleo Charging Solutions mit Sitz in Dortmund.

dgap.de