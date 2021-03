Compleo kauft Enercity-Tochter Wallbe

Die Enercity-Tochter Wallbe wird von Compleo Charging Solutions übernommen. Eine Kooperation besteht schon länger: Wallbe aus Schlangen bei Paderborn und Compleo Charging Solutions aus Dortmund haben zusammen bereits rund 45.000 Ladepunkte europaweit ausgeliefert.

Wallbe ist ein Komplettanbieter für Ladelösungen, das Unternehmen fertigt sowohl Ladestationen, bietet Kunden über cloudbasierte Services, aber auch Bezahl- und Abrechnungsfunktionen. Mutterkonzern Enercity spricht in einer begleitenden Mitteilung von einer Fusion zwischen Wallbe und Compleo, da sich Enercity im Rahmen der Transaktion wiederum an Compleo beteiligt: “Enercity sichert sich als Aktionär strategischen Zugriff auf Produktionskapazitäten zur AC- und insbesondere zur DC-Schnellladetechnik”, heißt es dazu in der Pressenotiz. Teile ihrer bisherigen Wallbe-Beteiligung tausche Enercity gegen Aktien von Compleo ein. Der Abschluss der Fusion und die Zusammenlegung des operativen Geschäfts sind für April vorgesehen.

„Elektromobilität wird weiterhin rasant wachsen. Der Markt wird sich auch aufgrund des Preisdrucks konsolidieren. Der durch den Zusammenschluss entstehende Vorreiter im Bereich E-Laden wird diesen Entwicklungen voraus sein und eine neue treibende Kraft im Mobilitätsmarkt bilden“, äußert Enercity-Chefin Dr. Susanna Zapreva. Kunden des Hannoveraner Energiedienstleisters könnten künftig nicht mehr nur an deutschen, sondern auch an europäischen Standorten von der flächendeckenden Ladeinfrastruktur beider Unternehmen profitieren.

– ANZEIGE –









Wallbe war zuletzt allerdings keine reine Enercity-Tochter mehr. Im September 2019 erwarb die Weidmüller Mobility Concepts GmbH & Co. KG, eine 100-prozentige Tochter der Weidmüller Gruppe, 25,1 Prozent des Unternehmens. Wie Compleo per E-Mail mitteilt, beteiligt sich im Zuge des Aufkaufs von Wallbe neben Enercity auch Weidmüller an Compleo. Der Anteil aller Neuaktionäre liege unter vier Prozent im Verhältnis zum Gesamtkapital der Compleo Charging Solutions AG.

“Die Marktpositionierung von Compleo bleibt nach dem Zusammenschluss unverändert”, teilt das Dortmunder Unternehmen mit. “Compleos Mission bleibt, die Komplettlösungsanbieter von Ladeinfrastruktur mit unserer Ladetechnologie zu unterstützen; damit das Laden überall möglich wird.” Auch Compleo sieht in dem Zusammenschluss große Erfolgschancen in der Bearbeitung des rasant wachsenden Markts.



Zu den markantesten laufenden Aufträgen Wallbes gehört übrigens die Elektrifizierung von Aldi-Parkplätzen. Vor einem halben Jahr teilte Aldi Süd mit, weitere 1.500 Ladestationen auf den Parkplätzen seiner Supermärkte zu errichten. Die Hardware für das Großprojekt kommt von Alpitronic, ABB und eben Wallbe. Nach Informationen von electrive.net sollen zudem alle Aldi-Ladestationen in das Backend von Wallbe eingebunden werden. Dies dürfte nun wohl unter neuem Namen geschehen.

enercity.de