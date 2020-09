Aldi Süd plant 1.500 weitere Ladestationen

Aldi Süd hat angekündigt, weitere 1.500 Ladestationen auf den Parkplätzen seiner Filialen zu errichten. Damit würden mehr als 75 Prozent der Filialen des Discounters über mindestens einen Ladepunkt verfügen.

Wie das Fachportal „Lebensmittelpraxis“ schreibt, sollen noch in diesem Jahr 200 Filialen eine neue Ladestation erhalten. In der Folge sollen pro Jahr rund 300 Ladestationen errichtet und in Betrieb genommen werden. Bei diesem Tempo wäre der angekündigte Ausbau 2024 oder 2025 abgeschlossen. Mit einem symbolischen ersten Ladevorgang gab Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer in Passau den Startschuss für das Projekt.

Aldi Süd wird dabei nach einer ähnlichen Logik vorgehen wie bisher: An Filialen, die in der Nähe von Autobahnen oder in größeren Städten liegen, sollen vorrangig Schnellladesäulen errichtet werden. Im ländlichen Raum und in kleineren Städten sind günstigere AC-Lader geplant.

Neu ist allerdings die Ladeleistung der Gleichstrom-Schnelllader: Während in dem im Sommer 2018 angestoßenen DC-Ausbau vor allem 50-kW-Lader aufgestellt wurden, sollen jetzt Ladesäulen mit bis zu 150 kW errichtet werden, so die „Lebensmittelpraxis“. Partnerunternehmen für das Großprojekt seien Alpitronic, ABB, wallbe/enercity sowie die Tokheim Service Group (TSG).

– ANZEIGE –









Geladen werden soll dabei ausschließlich mit Ökostrom. Wenn es vor Ort möglich ist, sollen auch Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Filialen errichtet werden. Zu den Investitionen in das Ladeinfrastruktur-Projekt macht der Discounter keine Angaben.

Aldi Süd betreibt derzeit bereits rund 100 kostenfreie Ladesäulen auf den Filial-Parkplätzen. Auch bei Aldi Nord bahnt sich ein Ladesäulen-Projekt an. an bereite „einen kundenorientierten Aufbau von Lademöglichkeiten“ vor, gab ein Unternehmenssprecher im August gegenüber der „WirtschaftsWoche“ an. Details zu dem Projekt von Aldi Nord sind aber noch nicht bekannt.

lebensmittelpraxis.de, wiwo.de (Aldi Nord)