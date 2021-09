Elektrischer Fiat 500 erhält neue Ausstattungsdetails

Der vollelektrisch angetriebene Fiat 500 geht mit neuen Ausstattungsdetails und in sieben Varianten ins Modelljahr 2022. Der leicht überarbeitete E-Kleinwagen ist ab sofort bestellbar – und zwar weiterhin als Zweitürer mit großer Heckklappe, als Cabrio oder in der Karosserieform 3+1.

Auf sieben Varianten kommt Fiat, indem die Marke diese drei Karosserieformen jeweils in den Ausstattungslinien “Icon” und “La Prima” anbietet und mit dem 2020 eingeführten Fiat 500 Action noch eine Einstiegsversion hinzufügt. Während sämtliche Modelle mit 42-kWh-Akku vorfahren, ist im Basismodell “Action” nur eine 23,8-kWh-Batterie verbaut. Außerdem ist der “Action” ausschließlich als Limousine zu haben.

Im Zuge der Modellpflege erhalten alle elektrischen Fiat-500-Varianten nun eine versteckte, innenliegende Antenne, die die bisherige extern angebrachte Antenne ersetzt. Außerdem wird das Cockpit um einen zusätzlichen USB-C-Anschluss an der Konsole ergänzt. Dem Fiat 500 Action werden darüber hinaus neue Sitzbezüge aus hochwertigem Recycling-Material spendiert.

An den Leistungsdaten der Fahrzeugversionen selbst ändert sich nichts. Die Kombination aus 87 kW Antriebsleistung und der 42 kWh großen Batterie soll für 320 Kilometer Reichweite nach WLTP bzw. 460 Kilometer im WLTP-City-Zyklus reichen. Die Höchstgeschwindigkeit wird bei 150 km/h elektronisch begrenzt. Die DC-Ladeleistung gibt Fiat mit 85 kW an. Die AC-Ladeleistung des elektrischen 500 liegt bei 11 kW.

In der höheren Ausstattungslinie „La Prima“ verfügen die Modelle unter anderem über Voll-LED-Scheinwerfer, zweifarbige 17-Zoll-Felgen, eine Kilmaautomatik, das UConnect-5-Navi, ein zweifarbiges Lenkrad, Fiat-Monogramme in den Sitzen und eine „La Prima“-Plakette in der Mittelkonsole.

Das Basismodell „Action“ wird als 2022er Jahrgang unterdessen mit 70 kW Leistung, 23,8 kWh Batteriekapazität und einer WLTP-Reichweite von 190 Kilometern vorgestellt. Wegen der kleineren Batterie ist die DC-Ladeleistung auf 50 kW limitiert.

Als Preise für den neuen Modelljahrgang ruft Fiat folgende Summen auf: Der Fiat 500 Action kostet von nun an 26.790 Euro. Der Zweitürer 30.990 Euro (Icon) bzw. 34.990 Euro (La Prima), das Cabrio 33.990 Euro (Icon) sowie 37.990 Euro (La Prima) und die 3+1-Variante 32.990 Euro (Icon) und 36.990 Euro (La Prima).

media.stellantis.com