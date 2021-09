Berlin verlängert WELMO-Förderprogramm bis 2023

Die Berliner Senats­verwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe hat das Förderprogramm Wirtschaftsnahe Elektromobilität (WELMO) bis 31. Dezember 2023 verlängert. Im Zuge des Programms erhalten Gewerbetreibende Zuschüsse für Beratungen, E-Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur.

Die Verlängerung erfolgte nun bereits vor Ablauf der geltenden Richtlinie am 31. Dezember 2021. Für alle Teilnahmeberechtigten bedeutet der Schritt Planungssicherheit weit über das Jahresende hinaus. Zu den Förderberechtigten zählen kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit einer Betriebsstätte in Berlin sowie Selbstständige. Das Förderprogramm gibt es bereits seit Juli 2019.

Mit der Umsetzung des Förderprogramms ist die Investitionsbank Berlin (IBB) betraut. Wichtig: Seit Anfang dieses Jahres ist WELMO wieder mit dem Umweltbonus des Bundeswirtschaftsministeriums kombinierbar. Dafür verschob das Programm seinen Fokus auf das Segment der E-Nutzfahrzeuge (Fahrzeugklasse N1 und N2). Die Förderquote liegt bei 25 Prozent, jedoch maximal 15.000 Euro je Fahrzeug. Organisiert ist die Förderung in vier Modulen. Das vierte Modul eigens für Berliner Taxiunternehmen wurde erst kürzlich eingeführt.

„Ich freue mich, dass WELMO weiterhin so gut angenommen wird und wir durch die Verlängerung des Programms die Verkehrswende in Berlin auch in herausfordernden Zeiten weiter vorantreiben können”, äußert Ramona Pop, Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe. “Wir sorgen mit unserer Förderung für sauberen und stadtverträglichen Wirtschaftsverkehr in der Hauptstadt.”

In den vergangenen zwei Jahren wurden im Rahmen des Programms nach Angaben der Initiatoren mehr als 3.000 E-Fahrzeuge, mehr als 400 Ladeinfrastrukturen und knapp 100 Elektromobilitätsberatungen bewilligt.

berlin.de