Zweiter Auftrag aus Italien: VDL baut E-Busse für Bologna

Der ÖPNV-Betreiber TPER in der italienischen Stadt Bologna hat bei VDL Bus & Coach sieben Elektrobusse des Typs Citea SLF-120 Electric bestellt, die ab 2022 zum Einsatz kommen sollen. Beide Seiten wollen zudem die Erweiterung der Bestellung auf bis zu 20 elektrische Stadtbusse ausloten.

Für VDL Bus & Coach ist der Auftrag aus Bologna das zweite E-Mobilitätsprojekt in Italien. Seit Mai dieses Jahres sind bereits zwei Citea-Elektrobusse zwischen den Parkplätzen und den Terminals des Flughafens Mailand Malpensa im Einsatz. In Bologna – mit ihren fast 400.000 Einwohnern eine der zehn größten Städte des Landes – werden die sieben Citea SLF-120 Electric in der Konfiguration 31+2 Sitz- und 49 Stehplätze und mit einer Batteriekapazität von 350 kWh antreten. Eingesetzt werden sollen sie auf den Linien 28 und T1.

VDL Bus & Coach ist gemäß Vertrag mit dem italienischen ÖPNV-Betreiber auch für die Lieferung und Implementierung der Ladeinfrastruktur verantwortlich ist. Dazu arbeitet der Hersteller erneut mit dem niederländischen Unternehmen Heliox aus Best zusammen. Das TPER-Depot soll Ladestationen erhalten, an denen drei Busse gleichzeitig geladen werden können, teilt VDL mit.

TPER (Emilia-Romagna Passenger Transport) hat bisher lediglich Erfahrungen mit elektrischen Kleinbussen mit einem Aktionsradius der Batterie von bis zu 100 Kilometern gemacht. Nun erfolgt die Anschaffung der ersten Elektro-Stadtbusse. Der Betreiber ist erst dieses Jahr durch den Zusammenschluss der Verkehrsbereiche von ATC, einer Straßenverkehrsgesellschaft aus Bologna und Ferrara, und FER, einer regionalen Eisenbahngesellschaft, entstanden. Sie beschäftigt gut 2.500 Mitarbeiter.

vdlbuscoach.com