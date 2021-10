Pepper Motion weiht Firmenzentrale in Denkendorf ein

Der E-Umrüster Pepper Motion (ehemals e-troFit) hat in Denkendorf seine neue Unternehmenszentrale eingeweiht. Das neue Firmengebäude mit Büros, Fahrzeugentwicklungshalle und Ladeinfrastruktur schafft Raum für weiteres Wachstum und die fortschreitende Internationalisierung des Unternehmens.

Pepper Motion rüstet sowohl Busse als auch Lkw zu vollelektrischen Fahrzeugen um. Die jüngst erfolgte Umfirmierung von der e-troFit GmbH in die Pepper Motion GmbH möchte das Unternehmen „als Signal für ein erweitertes Produkt- und Lösungsportfolio und die konsequente Ausrichtung auf internationale Märkte und Wachstum“ verstanden wissen. Laut Geschäftsführer Andreas Hager sollen allein bis 2023 rund 1.200 Busse und Lkw mit der Pepper-Technologie auf die Straße gebracht werden – vorwiegend in Europa, Nord- und Südamerika. Erst vor Kurzem hatte der E-Umrüster auch erstmals Pläne für frei skalierbare Elektrifizierungskits für Neufahrzeuge präsentiert.

Mit der neuen Zentrale in Denkendorf bei Ingolstadt reagiert das Unternehmen auf die aktuelle Expansionsphase der Firma und die dazu ergänzende Weiterentwicklung innovativer Produkte und Lösungen im Bereich elektrischer Antriebsysteme für den Nutzfahrzeugsektor.

„Unsere neue Firmenzentrale in Denkendorf mit der entsprechenden Infrastruktur ist ein wichtiger Schritt für die weitere internationale Expansion unseres Unternehmens“, erläutert Andreas Hager. „Denkendorf wird die Wiege für neue innovative Ideen und Produkte zur Beschleunigung der Dekarbonisierung sein. 2030 werden wir über eine halbe Milliarde Nutzfahrzeuge auf den Straßen haben – wir wollen einen maßgeblichen Anteil davon mit unseren nachhaltigen Lösungen elektrifizieren und so unseren Beitrag zu einer emissionsfreien und klimaschonenden Mobilität in unserer Gesellschaft leisten.“

Pepper Motion ist eine Tochter der in-tech GmbH mit Sitz in Garching bei München. Seit ihrer Ausgründung 2019 arbeiten ihre Mitarbeiter an der Entwicklung, Serienproduktion und dem Vertrieb serieller Nachrüstlösungen. Neben der technologischen Expertise erstreckt sich das Angebot auch über die Beratung zur Finanzierung bis hin zur Projektierung und Implementierung von Ladeinfrastruktur.

