Produktion des Volvo C40 Recharge angelaufen

Volvo Cars hat die Produktion des C40 Recharge in seinem Werk im belgischen Gent aufgenommen. Es ist das erste Volvo-Modell, das ausschließlich mit Elektroantrieb angeboten wird.

In Gent wird auch der XC40 Recharge, die vollelektrische Version des kompakten SUV-Modells von Volvo, gebaut. Der im März 2021 vorgestellte C40 Recharge wird von Volvo als eigenständiges Modell vermarktet, ist aber de facto das SUV-Coupé zum XC40 Recharge – wenn auch mit kleinen optischen Änderungen, die über das flachere Heck hinausgehen.

Während Volvo den XC40 Recharge inzwischen auch in einer Frontantriebs-Version anbietet, gibt es den C40 Recharge zum Marktstart nur mit dem bekannten Allradantrieb: Je ein 150 kW starker Elektromotor an der Vorder- und Hinterachse bringt den C40 auf eine Systemleistung von 300 kW. Der Strom wird in einer 78 kWh großen Batterie (brutto, 75 kWh netto) gespeichert. Die Normreichweite soll bei rund 440 Kilometern liegen.

Das belgische Werk gehört zu den größten Volvo-Standorten, neben dem rein elektrischen C40 Recharge werden dort die ebenfalls auf der CMA-Plattform basierenden Modelle des XC40 (BEV, PHEV und Verbrenner) gebaut, aber auch der auf der größeren SPA-Plattform basierende Kombi V60.

Da Volvo bekanntlich bis zum Jahr 2030 eine reine Elektromarke werden will, wird auch die Produktion angepasst: Im Zuge der Modelleinführung des C40 Recharge steigert Volvo die Produktionskapazität für Elektrofahrzeuge in Gent auf 135.000 Einheiten pro Jahr – schon für 2022 erwartet das Unternehmen, dass mehr als die Hälfte aller am Standort produzierten Fahrzeuge über einen vollelektrischen Antrieb verfügen. In Gent haben die Schweden auch eine Batterie-Montage errichtet, um die zugekauften Module zu einbaufertigen Packs zu kombinieren.

„Der Volvo C40 Recharge steht für unsere Zukunft“, sagte Javier Varela, Senior Vice President, Industrial Operations and Quality bei Volvo Cars. „Unsere Produktionsaktivitäten und eine enge Zusammenarbeit mit unseren Zulieferern sind zentrale Voraussetzungen dafür, dass wir unsere Ziele im Hinblick auf Elektrifizierung und Klimaneutralität erreichen können.“

