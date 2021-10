eMobility update: Bundesfahrplan eTAXI, Opel Combo-e Cargo, Kawasaki elektrifiziert bis 2035, Ionity

Willkommen zum „eMobility Update“. Diese Themen aus der Welt der Elektromobilität bewegen uns heute: Bundesfahrplan eTAXI ++ Opel Combo-e Cargo bestellbar ++ Kawasaki ab 2035 fast nur noch elektrisch ++ Ionity macht Plug&Charge im gesamten Netz verfügbar ++ Und Schindler flottet 200 Skoda Enyaq iV ein ++

#1 – BVTM legt Fahrplan zur Elektrifizierung vor

Der Bundesverband Taxi und Mietwagen hat einen „Bundesfahrplan eTAXI“ vorgelegt, um die Elektrifizierung des Taxigewerbes voranzubringen. Bis 2030 sollen 80 Prozent der Fahrzeugflotte emissionsfrei fahren. Das Einsparpotenzial an CO2 beziffert der BVTM mit 675.000 Tonnen pro Jahr.

#2 – Opel Combo-e Cargo jetzt bestellbar

Der Opel Combo-e Cargo ist in Deutschland ab sofort zum Einstiegspreis von 29.700 Euro netto bestellbar. Der rein elektrische Hochdachvan sortiert sich eine Stufe unter dem E-Kleintransporter Vivaro-e ein, bevor später im Jahr der große Movano-e vorgestellt werden soll.

#3 – Kawasaki setzt auf E-Motorräder

Kawasaki will bis zum Jahr 2035 alle seine Motorräder elektrifizieren – und zwar für die Märkte in Japan, Europa, den USA, Kanada und Australien. Dazu zählt der japanische Hersteller sowohl rein Batterie-elektrische als auch hybride Motorräder. Mindestens zehn solcher Modelle will Kawasaki schon bis zum Jahr 2025 einführen.

#4 – Ionity macht Plug&Charge verfügbar

Ionity bietet ab sofort an allen Ladesäulen die Plug&Charge-Funktionalität an. Nach einer zunächst schrittweisen Einführung in den vergangenen Monaten ist die Zugangslösung nun an allen Geräten der zurzeit 371 Ionity-Standorte in Europa verfügbar.

#5 – Schindler flottet 200 Skoda Enyaq iV ein

Der Aufzug- und Fahrtreppen-Spezialist Schindler beschafft 200 Skoda Enyaq iV für seinen Fuhrpark. Die 200 Batterie-elektrischen Kombis des tschechischen Automobilherstellers sollen allen voran den Servicetechnikern, Serviceleitern und Vertriebsmitarbeitern von Schindler für ihre Dienstfahrten zur Verfügung gestellt werden.

