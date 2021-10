TMH startet Reseller-Partnershop

The Mobility House hat einen eigenen Partnershop für Reseller gelauncht. Registrierte Wiederverkäufer wie Elektriker, Elektroinstallateure oder Stadtwerke können auf der E-Commerce-Plattform mehr als 1.000 Produkte von über 30 Herstellern bestellen.

Der bekannte Online-Shop von The Mobility House ist bisher in seiner Funktionalität eher für Endkunden ausgelegt, die auf der Suche nach einer Ladelösung für ihr privates Elektrofahrzeug oder ihre (teil-)elektrische Firmenflotte sind. Da bereits heute mehr als 1.000 Elektroinstallateure zum TMH-Netzwerk gehören, hat das Unternehmen den nach eigenen Angaben „ersten auf intelligente Ladeinfrastruktur spezialisierte Online-Großhandel in Deutschland“ für Reseller gestartet.

Als Zielgruppe hat TMH Elektriker, Elektroinstallateure, Stadtwerke und Energieversorger ausgemacht, „denen durch den Hochlauf der Elektromobilität eine wichtige Rolle in der Implementierung von Ladeinfrastruktur zukommt“, wie es in der Mitteilung heißt. Auf diese Kunden wurde der Shop ausgerichtet: Eine Filtermöglichkeit soll die Suche nach dem geeigneten Produkt erleichtern und die Anzeige der Lieferzeiten die Planung für die Umsetzung von Ladeinfrastruktur-Vorhaben zuverlässiger machen. Da die Aufträge automatisiert an das eigene Versandlager weitergeleitet werden, verspricht sich The Mobility House zudem eine schnellere Bestellabwicklung.

In ihren Kundenkonten können die Nutzer wie gehabt getätigte Bestellungen einsehen, aber auch Einkaufslisten anlegen. Darüber hinaus können Bestellungen über Drop-Shipping direkt zu einem Dritten bzw. auf Baustellen geliefert werden.

Neben der Hardware will TMH in Kürze auch das hauseigene Lade- und Energiemanagementsystem ChargePilot in den Shop integrieren. Die Reseller sollen das System dort „Bequem konfigurieren und bestellen“ können. „Die riesige Auswahl innerhalb des Shops von The Mobility House ist sehr praktisch für uns“, sagt Christian Schöfbeck, Geschäftsführer bei Technik-AS – CS GmbH & Co. KG. „Wir können bei der Vielzahl der Produkte auf dem Markt ja nicht alles selbst auf Lager haben, dafür hätten wir weder die räumlichen Kapazitäten noch die finanziellen Ressourcen. So aber können wir schnell und unkompliziert auf individuelle Kundenwünsche reagieren und zudem von der umfangreichen Beratungsleistung profitieren.“

„Wir schätzen die Zusammenarbeit mit unseren Partnern sehr, denn wir sind auf deren Erfahrung und Kompetenz angewiesen“, sagt Matthias Suttner, Head of Key Account Management Wholesale bei The Mobility House. „Neben Autos, Ladestationen und intelligenter Software gehört zur Elektromobilität auch eine normgerechte und zukunftsfähige Installation sowie regelmäßige Prüfung und Wartung der Ladeinfrastruktur. Nur gemeinsam mit dem richtigen Fachmann vor Ort erreichen wir unser gemeinsames Ziel: zufriedene Kunden.“

