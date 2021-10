Bluekens EV vertreibt E-Lkw und -Vans von BYD in den Niederlanden

BYD hat mit Bluekens EV den ersten Händler in den Niederlanden für seine rein elektrischen Lkw und Transporter ernannt. Das Unternehmen ist eine Tochter der Bluekens Group und soll in den Niederlanden den Verkauf und Kundendienst für E-Transportfahrzeuge von BYD bis zu zwölf Tonnen übernehmen.

In einer Mitteilung heißt es, Bluekens EV solle einen 360-Grad-Ansatz für den Fahrzeugverkauf und den Aftersales-Bereich von BYD entwickeln und Dienste wie Lade-, Flottenmanagement- und Leasinglösungen anbieten.

Als Modell wird in der Pressenotiz der BYD ETM6 eTruck hervorgehoben, aber die Partnerschaft bezieht sich offenbar auch auf weitere Modelle von BYD. Auf der Webseite von BYD Europe werden mit dem ETP3 ein E-Transporter und dem EYT auch ein Schlepper als Transportfahrzeuge geführt.

Erste Kunden gibt es in den Niederlanden bereits. So haben die Unternehmen Top Delivery Services (TDS) und HAVI Logistics laut BYD jeweils seit Kurzem Exemplare des ETM6 eTruck eingeflottet.

Die Bluekens Group und BYD arbeiten bereits seit 2007 zusammen. Zunächst ging es dabei um die E-Bus-Palette der Chinesen. Die Ernennung von Bluekens EV zum Vertriebs- und Servicepartner von BYD für Lkw und Transporter basiere auf bewährten Synergien und gemeinsamen Werten, teilt BYD Europe mit.

„BYD ist in vielerlei Hinsicht eine wertvolle Ergänzung für den niederländischen Markt“, ergänzt Gert-Jan Jonker, General Manager von Bluekens EV. „Die markanten Transporter und Lkw, zum Beispiel der 7,5-Tonner BYD ETM6, sind besonders effizient für die Aktivitäten von Einzelhändlern, Post- und Paketdiensten und Logistikdienstleistern. Die Batterietechnologie von BYD hat sich bereits in den vergangenen Jahren bewährt. Wir sind stolz darauf, der erste Partner von BYD eTrucks in den Niederlanden zu sein.“

