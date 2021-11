E-Leichtfahrzeug Opel Rocks-e ab 7.990 Euro bestellbar

Der Opel Rocks-e ist ab sofort in Deutschland zu Listenpreisen ab 7.990 Euro bestellbar. Die Finanzierungsrate für den City-Stromer wird laut Opel auf dem monatlichen Niveau eines Tickets für den öffentlichen Personennahverkehr liegen. Die Auslieferung der ersten Fahrzeuge an den Handel soll noch in diesem Jahr erfolgen.

Opel hatte den Rocks-e Ende August als eigenen Ableger des elektrischen Zweisitzer-Leichtfahrzeugs Citroën Ami vorgestellt. Im Grunde handelt es sich um identische Fahrzeuge: Die Maße und technischen Daten stimmen überein, das Design ähnelt sich bis auf wenige Details. Punkten soll das Mini-Fahrzeug als City-Stromer für den reinen Gebrauch im urbanen Umfeld. Die Basisversion kostet ab 7.990 Euro. Die Ausstattungsvarianten Klub und TeKno starten jeweils ab 8.790 Euro. Staatlich gefördert wird die Beschaffung von E-Leichtfahrzeugen nicht, wobei die Politik über eine Bezuschussung der leichten Stromer nachdenken soll.

Der neue Opel Rocks-e ist in Deutschland ab sofort online bestellbar. Ausgewählte Opel-Partner bieten Produktberatung, Probefahrten und Unterstützung für den Online-Bestellprozess an. Die Auslieferung der ersten Fahrzeuge an den Handel soll noch vor Jahresende – also in den kommenden zwei Monaten – erfolgen. Übrigens: In Frankreich kostet der Ami 6.000 Euro nach Abzug einer Förderung in Höhe von 900 Euro, ist also nochmals erschwinglicher als der Rocks-e in Deutschland.

Die Daten zu Technik, Aufbau und Optik des von Opel als SUM („Sustainable Urban Mobility“) bezeichneten Rocks-e haben wir an früherer Stelle bereits ausführlich aufbereitet. Wichtig natürlich: Opel will mit dem Modell ebenso wie die französische Schwestermarke mit dem Ami vor allem junge Leute ab 15 Jahren ansprechen. Denn das Leichtfahrzeug darf bereits mit dem Führerschein der Klasse AM (Stichwort: Rollerführerschein) bewegt werden. Ausschlaggebend hierfür ist, dass der Rocks-e nicht mehr als 6 kW Leistung aufweist, nicht mehr als zwei Sitzplätze hat und nicht mehr als 45 km/h fährt. Dass sich somit bundesweit bereits 15-Jährige hinter das Steuer setzen dürfen, ist einer Gesetzesnovellierung zu verdanken, die dieses Jahr in Kraft getreten ist. Zuvor mussten Jugendliche in bestimmten Bundesländern 16 Jahre alt sein.

In der für 7.990 Euro erhältlichen Basisversion bietet das Mini-Fahrzeug laut Opel bereits die maximal erreichbare Reichweite von bis zu 75 Kilometern gemäß WLTP. Die ab 8.790 Euro angebotenen Ausstattungslinien Opel Rocks-e Klub und Opel Rocks-e TeKno bringen mit weiteren Features „noch mehr Farbe ins Spiel“, so die Rüsselsheimer. Sie unterscheiden sich also vor allem beim Design. Opel nennt etwa Radzierkappen im x-Design, vertikal verlaufende schwarze Zierstreifen an Fahrer- und Beifahrerseite, Verkleidungen an Front- und Heckschürze in Grau (in der Ausstattung Klub) oder Gelb (TeKno) und entsprechend gefärbte Aufbewahrungsnetze, Taschenhaken und Einsätzen in der Instrumenten- und Mittelkonsole. Außerdem serienmäßig bei Klub und TeKno: ein Smartphone-Halter und DAT-Konnektivität, optional ist eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung.

„Mit dem Bestellstart unseres neuen Opel Rocks-e ermöglichen wir jetzt allen, vom jugendlichen Fahranfänger bis zum Innenstadtpendler, den erschwinglichen Umstieg auf die Elektromobilität“, äußert Opel Deutschland-Chef Andreas Marx. „Kein überflüssiger Zierrat, der ins Geld geht – der neue Rocks-e bedeutet emissionsfreie Mobilität pur. Mit klarem, mutigem Design, extrem kompakten Abmessungen und einem in jeder Hinsicht ebenso funktionalen wie unkonventionellen Auftritt.“

