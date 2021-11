Aiways plant Schweiz-Vertrieb ab 2022

Der chinesische Hersteller Aiways wird seine batterieelektrischen SUVs ab dem kommenden Jahr in Kooperation mit Alcomotive als exklusivem Vertriebspartner auch in der Schweiz verkaufen. Das E-SUV Aiways U5 wird ab Anfang 2022 in der Schweiz erhältlich sein, das elektrische SUV-Coupé Aiways U6 soll im Laufe des ersten Quartals 2022 folgen.

Aktuell ist Aiways in Europa in den Ländern Italien, Frankreich, Belgien, den Niederlande, Dänemark und Deutschland vertreten. In Deutschland setzt Aiways bekanntlich auf einen Direktvertrieb – Partner Euronics ist hierzulande nur für Probefahren und Ausstellungsfahrzeuge zuständig. Der Service erfolgt über den weiteren Partner A.T.U, klassische Händler und Showrooms gibt es nicht.

In der Mitteilung zum Start in der Schweiz erwähnt Aiways den Direktvertrieb übrigens nicht. Dafür sagt Olivier Sermeus, COO bei Alcomotive: „Mit unserer Vertriebsexpertise in der Schweiz wollen wir ein weitreichendes Netzwerk an Aiways-Händlern aufbauen und sind zuversichtlich, dass die Marke auf dem Schweizer Markt erfolgreich sein wird.“ Es ist also von Händlern die Rede. Alcomotive ist ein Joint Venture des spanischen Unternehmen Bergé Auto und der belgischen Firma Alcopa.

„Den Schweizer Markt haben wir schon seit längerem ins Auge gefasst. Wir freuen uns sehr, Alcomotive als Partner an unserer Seite zu haben“, sagt Alexander Klose, Executive Vice President of Overseas Operations bei Aiways.“ Mit unseren spannenden Produkten und ihrer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in Vertrieb und Marketing haben wir beste Chancen, neue Elektrofahrzeugkäufer für die Marke Aiways zu begeistern.“

Klose kündigte zudem an, dass noch in diesem Jahr weitere europäische Märkte folgen sollen. Nach dem Start des U6 im kommenden Jahr soll jedes Jahr ein neues Elektro-Modell in Europa auf den Markt kommen. Wie es nach dem U6 weitergeht, hat Aiways aber noch nicht angekündigt.

