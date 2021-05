Aiways U6 soll noch 2021 nach Europa kommen

Der chinesische E-Auto-Bauer Aiways hat erste Bilder der Serienversion seines zweiten Elektromodells nach dem U5 veröffentlicht. Das Crossover-Coupé Aiways U6 soll im Laufe dieses Jahres in China und Europa auf den Markt kommen.

Der U6 basiert – wie der bereits erhältliche U5 – auf der selbst entwickelten skalierbaren Plattform Aiways MAS (More Adaptable Structure). Die Serienversion übernimmt nahezu alle Details der vor einem Jahr vorgestellten Konzeptstudie Aiways U6 ion. Dabei wollen sich die Chinesen an der Philosophie „Form follows Function“ orientiert haben – der U6 soll Leichtbau- und Aerodynamik-Themen „gelungen“ umsetzen, wie Aiways in der Mitteilung schreibt.

Die Nähe zu der Studie bedeutet aber auch, dass es die vom Hersteller als „Haifischnase“ bezeichnete, massive Front in die Serie geschafft hat. Dass die Kuppel-artige Fahrgastzelle und das abfallende Heck aerodynamische Vorteile bieten, hat bereits der Audi e-tron Sportback im Vergleich zu seinem SUV-Bruder gezeigt.











Zahlen in Form des cW-Werts nennt Aiways für den U6 derzeit nicht. Die „vorbildliche Aerodynamik“ sei „nicht zuletzt durch ausgeklügelte Luftleitfunktionen, die Strömungen gezielt an Widerständen vorbei führen“ gelungen.

Eines stand dabei nicht im Fokus: die Praktikabilität. Dafür hat Aiways nach eigenen Angaben bereits den U5 im Programm. Der U6 soll das Angebot „als sportliche Variante für aufgeschlossene und junge Kunden, die hohe Ansprüche an technische Lösungen und ein eigenständiges Design stellen“, ergänzen. Preise und technische Daten zum U6 nennt Aiways noch nicht.

Unterdessen wurde bekannt, dass Aiways einen neuen Investor und Technologie-Partner gewonnen hat. Der chinesische Batteriezellen-Hersteller CATL hat in Aiways investiert, über die Höhe des Investments gibt es keine Angaben. Aiways und CATL wollen auch zusammen an Batterietechnologien arbeiten.

