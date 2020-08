Aiways startet Vorverkauf des U5 für 37.990 Euro

Aiways startet am Freitag den Vorverkauf seines Elektro-SUV U5 in Deutschland zu Listenpreisen ab 37.990 Euro (16% Mehrwertsteuer). Ein Online-Konfigurator soll im September freigeschaltet werden und die ersten Auslieferungen im Oktober erfolgen.

Aiways vertreibt den U5 in Deutschland wie berichtet ausschließlich im Direktvertrieb zusammen mit dem Partner Euronics. Der Preis von 37.990 Euro gilt für die Standard-Ausstattung, die Linie „Premium“ kostet 40.990 Euro. Beides sind Brutto-Preise, der Nettolistenpreis für beide Varianten liegt also unter der für den Umweltbonus wichtigen Marke von 40.000 Euro. Sprich: Nach Abzug der Prämie von 9.480 Euro bis zum Jahresende liegen die Endkundenpreise bei 28.510 Euro bzw. 31.510 Euro.

„Auf Grund hoher Nachfrage haben wir gemeinsam mit Euronics entschieden, schon jetzt eine Vorverkaufstour in ausgewählten Filialen zu starten“, sagt Alexander Klose, bei Aiways für das Auslandsgeschäft verantwortlich. Die Vorverkaufstour startet am 14. August und soll insgesamt 30 Euronics-Filialen in Deutschland besuchen.

Dabei sollen an den ausgewählten Standorten auch Probefahrten möglich sein. Allerdings handelt es sich hierbei noch um die derzeit verfügbaren Fahrzeuge des Jahrgangs 2020 – Probefahrten mit dem Jahrgang 2021 sollen ab Ende September möglich sein, so Aiways. Im Oktober sollen die ersten Fahrzeuge dann an die Kunden gehen.

Die genauen Daten der Roadshow können über die Website von Euronics abgerufen werden. Erster Standort der Tour wird bei Elektro Enzinger im bayerischen Neuötting sein.

Der U5 kommt bekanntlich auf eine WLTP-Reichweite von 410 Kilometern. Angetrieben wird das E-SUV von einer 140 kW starken E-Maschine. Die 63-kWh-Batterie kann an CCS-Schnellladestationen mit bis zu 90 kW geladen werden. Die „Schnellladezeit“ – von Aiways als Laden von 30 auf 80 Prozent definiert – wird mit 27 Minuten angegeben. Mit den sonst üblichen Zeiten von 0-80 Prozent lässt sich dieser Wert also nicht vergleichen. Die AC-Ladeleistung beträgt 6,6 kW.

