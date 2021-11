Tesla eröffnet Standort in Dresden

Tesla hat seine erste Zweigstelle im Großraum Dresden eröffnet. Auf rund 2.800 Quadratmetern haben Kunden im Tesla Center am Wüsteberg 1 fortan Zugang zu Verkauf, Werkstatt und Auslieferung.

Interessenten können ab dem neuen Tesla Center das Model 3 und Model Y Probe fahren – Termine müssen aber vorher online gebucht werden. Die Übergabe selbst erfolgt dann kontaktlos, Mitarbeiter öffnen das Fahrzeug per Fernzugriff. Beratungsgespräche finden entweder virtuell oder im Showroom statt.

Mit dem Standort in Dresden verkürzt Tesla die Strecken für die Interessenten und Kunden in Ostdeutschland. Tesla betreibt auch in Leipzig einen Showroom für Beratung und Testfahrten. Die nächstgelegenen Tesla Service Center fanden sich bislang in Berlin und Nürnberg.

Im Sommer gab es Berichte, wonach Tesla sein Vertriebskonzept überarbeiten will. Am reinen Direktvertrieb will das Unternehmen festhalten, teure Innenstadt-Stores sollen demnach aufgegeben werden – stattdessen solle der Fokus auf günstigeren Standorten und Lieferzentren liegen.

Quelle: Info per E-Mail