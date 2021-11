Ballard erhält Bestellungen über 40 BZ-Systeme

Ballard Power Systems hat Bestellungen für insgesamt 40 Brennstoffzellen-Module für den geplanten Einsatz in Bussen in Frankreich, Deutschland und Großbritannien im kommenden Jahr erhalten.

Die BZ-Module des Typs FCmove-HD mit 70 kW sollen in neuen Wasserstoff-Bussen für Rouen und Pau (Frankreich), Frankfurt (Deutschland) und Brighton (England) verbaut werden. Im Falle von Frankfurt dürfte es sich um die BZ-Systeme für die 13 Wasserstoff-Busse handeln, die die Stadtwerke-Tochter In-der-City-Bus (ICB) im Mai 2021 bei Solaris bestellt hatte. Damals hieß es, die H2-Busse des Typs Solaris Urbino 12 hydrogen sollen 2022 ihren Liniendienst aufnehmen.

Ballard gibt an, dass inzwischen in sechs deutschen Städten H2-Busse mit Ballard-Brennstoffzellentechnologie in Betrieb oder in Vorbereitung sind. Das seien drei Städte mehr als vor einem Jahr. Da bei den sechs Städten auch jene „in Vorbereitung“ enthalten sind, dürfte Frankfurt dort bereits mitgezählt sein.

Für Rouen und Pau schlüsselt Ballard die Stückzahlen nicht auf. Da für Brighton 20 Systeme bestellt wurden, bleiben für die beiden französischen Städte sieben Systeme.

Insgesamt sind derzeit fast 160 Wasserstoff-Busse mit Ballard-Brennstoffzellen in Europa im Einsatz, gegenüber dem Oktober 2020 laut den Zahlen des Herstellers ein Plus von 80 Prozent. „Die Marktdynamik für Wasserstoff-Brennstoffzellen-Busse nimmt in ganz Europa weiter zu. In nur zwölf Monaten haben wir uns von zehn auf über 25 Städte in zehn europäischen Ländern ausgeweitet“, sagt Oben Uluc, Director European Sales bei Ballard.

