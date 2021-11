&Charge schließt „Seed+“-Finanzierung ab

Das eMobility-Startup &Charge hat eine von Helen Ventures und Porsche Ventures angeführte Investitionsrunde abgeschlossen. Die Investition in nicht genannter Höhe soll es dem Unternehmen ermöglichen, die Entwicklung seiner digitalen Plattform in Europa weiter zu beschleunigen.

Konkret will das Unternehmen sein Team erweitern, neue Märkte erschließen und seine Produkte und Dienstleistungen weiterentwickeln, wie &Charge mitteilt. Das Startup wurde im vergangenen Sommer von Porsche Digital erfolgreich ausgegründet. Kernprodukt ist ein Loyalitätsprogramm für E-Mobilität: Für Käufe, Buchungen und weitere Transaktionen, die über die Online-Plattform abgewickelt werden, erhalten Nutzer sogenannte „Kilometer“. Diese können dann u.a. als Ladeguthaben oder kostenlose Fahrten bei Sharing-Anbietern eingelöst werden.

„Da die E-Mobilität auf dem Vormarsch ist, ist es für uns der perfekte Zeitpunkt, um unsere Plattform zügig zu skalieren“, sagt Eugen Letkemann, Gründer und CEO von &Charge. „Diese Investition gibt uns die Möglichkeit, unsere Vision weiter zu verwirklichen, Europas führende Plattform für Kundenerlebnis und Mehrwertdienste rund um das Laden von Elektrofahrzeugen zu werden.“

Bei Porsche Ventures handelt es sich um die Venture-Capital-Einheit der Porsche AG mit Büros in Stuttgart, Berlin, Tel Aviv, Palo Alto und Shanghai. Angesichts der Historie von &Charge bei Porsche Digital besteht eine enge Verbindung zu dem Sportwagenbauer – die Plattform von &Charge ist aber herstellerunabhängig.

– ANZEIGE –

Helen Ventures ist ein finnischer Investor, der nach eigenen Angaben in die innovativsten europäischen Startups in den Bereichen Energie, E-Mobilität, Kreislaufwirtschaft, Dekarbonisierung und digitale Lösungen investiert. Helen Ventures gehört zu dem Energieunternehmen Helen. „Die &Charge-Lösung bietet sowohl für E-Autofahrer*innen als auch für Geschäftspartner aus dem E-Mobilitäts-Sektor erhebliche Vorteile“, sagt Terhi Vapola, Vizepräsidentin, Leiterin und Gründerin von Helen Ventures. „Das einzigartige Nutzenversprechen sowie das erfahrene Gründerteam waren zwei Schlüsselkriterien für unsere Investition.“

Seit dem Marktstart im Jahr 2020 hat &Charge weitere Funktionen und Services in seine Plattform implementiert, sowie Partnerschaften geschlossen – zuletzt mit EnBW. Das Loyalitätsprogramm wird derzeit in sechs europäischen Märkten angeboten.

Quelle: Info per E-Mail