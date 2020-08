&Charge von Porsche Digital erfolgreich ausgegründet

Porsche Digital hat mit „&Charge“ ein eigenes Unternehmen im Bereich der E-Mobilität erfolgreich ausgegründet und damit ihr digitales Geschäftsportfolio erweitert. Das Startup bietet damit ein Loyalitätsprogramm für E-Mobilität in Europa an.

Für Käufe, Buchungen und weitere Transaktionen, die über die Online-Plattform abgewickelt werden, erhalten Nutzer sogenannte „Kilometer“. Diese können dann u.a. als Ladeguthaben oder kostenlose Fahrten bei Sharing-Anbietern eingelöst werden.

Das Angebot kommt laut Porsche an: Seit der Gründung hat sich eine Vielzahl an Kooperationsunternehmen der Initiative angeschlossen – darunter mehr als 600 E-Commerce-Partner und elf Mobilitätsanbieter. Aktuell arbeitet das Team daran, vor allem stationäre Angebote zu ergänzen.

Die Plattform „&Charge“ ist aktuell in Deutschland, Österreich, Belgien und den Niederlanden verfügbar. Weitere Länder sollen in Kürze folgen. Erst vor gut einem Monat ging das Startup eine Kooperation mit Plugsurfing ein. Kurz danach folgten Kooperationen mit dem Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) und Edeka Südwest. Mit LaadpasTop10 wurde zudem das „größte niederländische Vergleichsportal für Ladekarten und Fahrstromangebote“ an die Plattform angebunden.

„Wir möchten mit unserer Plattform einen Beitrag zum Mobilitätswandel leisten. Daher stellen wir den Kunden in den Mittelpunkt und schaffen lukrative Anreize für eine nachhaltige Fortbewegung“, erklärt Eugen Letkemann, Chief Executive Officer von „&Charge“. „Entscheidend ist dafür, dass wir unseren Nutzern ein breites Angebotportfolio anbieten können – beim Sammeln wie beim Einlösen der ‚Kilometer‘.“

Seit der Gründung ist das Startup ein klimaneutrales Unternehmen, heißt es. Das Startup vermeide, reduziere und kompensiere nicht nur den CO2-Ausstoß der eigenen Geschäftsaktivitäten, sondern auch den ihrer Nutzer. Kunden könnten zudem ihre gesammelten „Kilometer“ zur Unterstützung von zertifizierten Klimaschutzprojekten einsetzen. Dabei arbeitet „&Charge“ mit dem Projektentwickler und Klimaschutzberater „South Pole“ zusammen.

Die Porsche Digital ist die Technologie- und Digitalschmiede des Zuffenhausener Sportwagenherstellers. Ihre zentrale Aufgabe ist es, neue digitale Geschäftsmodelle zu finden und zu skalieren sowie bestehende Produkte zu optimieren.

porsche.com, and-charge.com