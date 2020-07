Dank &Charge bei Plugsurfing per Gutschein laden

Plugsurfing hat eine Kooperation mit dem eMobility-Startup &Charge bekanntgegeben. Die App von &Charge ermöglicht es Kunden in Deutschland, Österreich, Belgien und den Niederlanden, online und offline bei Partnern einzukaufen und als Prämie kostenlose „Kilometer“ zur Einlösung bei Fahrstromanbietern zu erhalten.

Durch die Partnerschaft mit Plugsurfing haben Kunden von &Charge nun die Möglichkeit, ihre gesammelten „Kilometer“ an Ladesäulen in ganz Europa einzulösen. Das Startup ist Ende 2019 gegründet worden und baut sein Geschäft seit Januar auf. Der Kern soll dabei auf Dienstleistungen für nachhaltige Mobilitätskonzepte liegen. „Plugsurfing ist ein Pionier auf dem Gebiet der E-Mobilität und hat sich schon früh für europaweites Roaming und einen einfachen, kundenfreundlichen Zugang zur Ladeinfrastruktur eingesetzt“, äußert Eugen Letkemann, Gründer und CEO von &Charge. „Genau hier setzt unsere Plattform an und bietet wertvolle Mehrwertdienste, die das Kundenerlebnis des Elektroautofahrers bereichern sollen.“

Bei dem oben genannten Angebot handelt es sich im Kern um ein Loyalitätsprogramm, mit dem &Charge Einkäufe über seine Partnershops – von Schuhen über Alltagsware bis zur Hotelbuchung – in Form eines Kilometer-Guthabens belohnt. Dieses Guthaben lasse sich für das kostenfreie öffentliche Laden sowie für eine Vielzahl von kostenfreien Mobilitätsfahrten einsetzen, erläutert das Startup.

– ANZEIGE –

Neben dem Gutschein-Programm können Kunden von Plugsurfing künftig mit Hilfe von &Charge ihre CO2-Emissionen beim Laden kompensieren. Jeder Ladevorgang wird dann automatisch klimaneutral gestellt. Laut Adam Woolway, Mitbegründer von Plugsurfing, zeige sich, dass Elektroautofahrer immer mehr von ihren Fahrstromanbietern erwarten: „Und zwar sowohl in Bezug auf den Gegenwert, den sie für ihr Geld erhalten, als auch in Bezug auf die Gewissheit, dass ihr Elektroauto so umweltfreundlich wie möglich ist. Zusammen mit &Charge könne man das Aufladen von Elektroautos einfach, erschwinglich und klimaneutral gestalten“.

Im Verlauf des Jahres planen beide Partner eine tiefere technische Integration, um weitere Funktionen zu erarbeiten. Diese sollen etwa dazu beitragen, die Betriebskosten von Elektroautos zu senken, den Community-Gedanken zu stärken und Aktivitäten in der Nähe von Ladestationen anzuzeigen.

plugsurfing.com (PDF), and-charge.com