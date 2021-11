Sono Motors mit geglücktem Börsendebüt an der Wall Street

Das gestrige Börsendebüt des Münchner Solarauto-Entwicklers Sono Motors hat erfolgreich begonnen. Die an der US-Technologiebörse Nasdaq zum Preis von je 15 US-Dollar ausgegebenen Aktien schlossen am ersten Handelstag bei 38,20 Dollar. Sono Motors kommt damit aktuell auf einen Börsenwert von rund 2,6 Milliarden Dollar.

Die Stammaktien des Münchner Unternehmens werden seit dem 17. November am Nasdaq Global Market unter dem Symbol „SEV“ gehandelt. Das Solar-Elektroauto-Startup platzierte 10 Millionen Aktien zum Preis von je 15 US-Dollar – also genau in der Mitte der zuvor in Aussicht gestellten Spanne zwischen 14 und 16 US-Dollar. Das Volumen des Börsengangs beläuft sich ergo auf 150 Millionen Dollar, umgerechnet gut 132 Millionen Euro. Zudem gewährt das Unternehmen den Konsortialbanken wie berichtet eine 30-Tage-Option zum Erwerb von bis zu 1,5 Millionen zusätzlichen Stammaktien zum öffentlichen Angebotspreis.

Einen Tag nach dem Börsenstart verzeichnete Sono Motors bei Handelsschluss ein Kursplus von 155 Prozent auf 38,20 Dollar. Ein vielversprechender Auftakt. Mit dem an der Börse eingesammelten Kapital will das Startup die Entwicklung, die Vorbereitung der Serienproduktion sowie die Markteinführung seines Solarautos Sion vorantreiben.

Sono plant bekanntlich, die Produktion des Fahrzeugs bei Auftragsfertiger National Electric Vehicle Sweden (NEVS) 2023 aufzunehmen. Zuletzt gab es allerdings Verwirrung um den vertraglichen Status zwischen Sono Motors und NEVS.

spiegel.de