Ionity eröffnet Testzentrum in Unterschleißheim

Ionity hat ein Technologie-Testzentrum in Unterschleißheim eröffnet. Auf dem über 5.000 Quadratmeter großen Areal vor den Toren Münchens führt das Joint Venture sowohl Validierungs- und Interoperabilitätstests zwischen Elektrofahrzeugen und Ladestationen als auch Regressions- und Softwaretests durch.

Dabei geht es nicht nur um die von Ionity eingesetzten Ladesäulen-Typen: Es sei möglich, Tests an nahezu allen am europäischen Markt verfügbaren HPC-Ladestationen an einem Ort vorzunehmen, so Ionity.

Grundsätzlich schreibt sich Ionity selbst „eine Vorreiterrolle in Sachen High Power Charging“ zu. Dazu gehört natürlich auch die Zuverlässigkeit, wobei das reibungslose Zusammenspiel von Elektroauto und Ladestation Grundvoraussetzung für erfolgreiches Laden ist.

Angesichts zahlreicher Standards und Normen klingt das in der Theorie einfacher, als es in der Praxis ist. „Jedes Unternehmen legt Schnittstellenstandards im Prozess etwas anders aus“, sagt Laurence Langenbrink, Lead Testing Services bei Ionity. „In unserem Testzentrum haben wir die Möglichkeit, alle Schritte im Ladeprozess – von der Authentifizierung und Leistungsübertragung bis hin zum Ladeende – genau zu prüfen und Feedback zu möglichen Inkompatibilitäten oder Problemen zu erhalten.“

Dafür verfügt das Unternehmen über einen zum mobilen Testgerät umgebauten Lkw mit regelbarer elektrischer Last, der mit maximal 350 kW Leistung laden und dabei unterschiedliche Fahrzeuge simulieren kann. Damit können laut Langenbrink „Echtzeit-Ladesimulationen und Validierungstests auch vor Ort bei unseren Kunden durchgeführt werden“.

Der Test- und Messaufbau ist mit zahlreichen Sensoren versehen, damit die Ladevorgänge genau erfasst und protokolliert werden können. Aktuell werden in Unterschleißheim Anwendungsfälle und Ablaufpläne für Tests an verschiedenen Hardwaremodellen entwickelt. Erklärtes Ziel des Schnelllade-Joint-Ventures ist es, den Nutzern unabhängig vom Fahrzeughersteller an allen Ionity-Standorten höchstmögliche Zuverlässigkeit zu bieten und „Marktinnovationen im Ionity-Netzwerk erst dann einzusetzen, wenn sie die eigenen Tests erfolgreich durchlaufen haben“.

