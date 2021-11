Euronics und Maingau starten Lade-Kooperation

Der Elektronik-Discounter Euronics Deutschland und der Energieversorger Maingau Energie haben eine Kooperation für einen Ladedienst vereinbart. So erhält jeder Käufer eines Aiways U5 und auch jeder Euronics-Kunde auf Wunsch künftig eine Ladekarte zum Freischalten von mehr als 200.000 Ladepunkten in ganz Europa kostenlos nach Registrierung in der App.

Sowohl bei der „Euronics Ladekarte“ als auch der App „Euronics Energy+“ greift der Discounter auf das „EinfachStromLaden“-Angebot von Maingau Energie zurück, welche beide jedoch auf das Euronics-Design angepasst wurden. Abweichende Lade-Konditionen zu „EinfachStromLaden“ werden in der Mitteilung nicht genannt.

Euronics ist bekanntlich Vertriebspartner von Aiways in Deutschland. Über die Filialen werden die Probefahrten abgewickelt und die Interessenten können sich vor Ort zu dem Aiways U5 informieren. Der eigentliche Kauf erfolgt online über Aiways selbst, auch auf seiner eigenen Website bietet Euronics nur Informationen zum U5 und verlinkt dann weiter auf den Aiways-Konfigurator.

„Bei der Anschaffung eines neuen Elektroautos, ist es mit dem Autokauf nicht getan. Wann, wie und wo das Fahrzeug geladen werden kann und muss, ist noch nicht so intuitiv und verbreitet, wie die Fahrt zur Tankstelle“, sagt Philipp Neuffer, Projektleiter e-Mobility bei der Euronics Deutschland eG. „Durch die Kooperation mit Maingau Energie, liefern wir einen wichtigen Schritt, um den Ladeprozess noch weiter zu vereinfachen.“ Der Anspruch sei es, die gesamte Bandbreite an „Angebot, Service und Beratung zum Thema E-Mobilität im lokalen Elektronikfachhandel zu vereinen“.

In Vorbereitung soll sich darüber hinaus die Möglichkeit der „Verwandlung von stationären Umsätzen in Ladeguthaben“ befinden.

