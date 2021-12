Audi erhöht eMobility-Investitionen auf 18 Milliarden Euro

Audi will gemäß der aktuellen Planungsrunde von 2022 bis 2026 alleine 18 Milliarden Euro in die Elektrifizierung investieren. Bei der letzten Planungsrunde vor einem Jahr hatte Audi die Investitionen in die Elektrifizierung für die Jahre 2021 bis 2025 auf 15 Milliarden Euro beziffert.

Die Ingolstädter schließen ihre Planungsrunde immer kurz nach dem VW-Konzern ab. Die Wolfsburger hatten in der vergangenen Woche Investitionen von 89 Milliarden Euro in Zukunftstechnologien wie Elektromobilität und Digitalisierung beschlossen. Im Konzern machen diese Zukunftstechnologien erstmals mehr als die Hälfte der Gesamtinvestitionen aus.

Ein direkter Vergleich zu Audi ist nur schwer möglich: Während der Konzern die Zukunftstechnologien zusammengefasst hatte, hebt Audi mit den 18 Milliarden Euro die Investitionen in Elektrifizierung und Hybridisierung hervor – ohne die Digitalisierung. Bei 37 Milliarden Euro Gesamtinvestitionen bis 2026 macht die Elektrifizierung 48 Prozent aus.

Auf dem Weg in die elektrische Zukunft – im Jahr 2033 soll der letzte Verbrenner verkauft werden – hat Audi ein neues Zwischenziel ausgegeben: Bis 2025 will das Unternehmen mehr als 20 vollelektrische Modelle im Angebot haben. Hier muss allerdings die übliche Zählweise der Autobauer berücksichtigt werden: Der Q4 e-tron und der Q4 e-tron Sportback zählen als eigenständige Modelle, ebenso der Audi e-tron GT und der Audi RS e-tron GT.

„Die aktuelle Planungsrunde spiegelt unseren beschleunigten Zukunftskurs wider. Basierend auf dieser Investitionsplanung liegt der Fokus unserer Vorleistungen bis 2026 ganz klar auf der konsequenten Umsetzung der E-Roadmap mit einer großangelegten Produktoffensive voll- und teilelektrischer Modelle“, sagt Jürgen Rittersberger, Vorstand für Finanz und Recht.

„Das Tempo der Veränderungen in unserer Gesellschaft nimmt rasant zu“, sagt Audi-CEO Markus Duesmann. „Daher beschleunigen wir unsere Transformation hin zur klimaneutralen Mobilität. Ein nachhaltiges Geschäftsmodell ist für uns ganz klar eine Frage der Haltung und Verantwortung.“

In der Mitteilung erwähnt Audi auch die zunehmenden Investitionen in Ladeinfrastruktur: So wird auf den Ausbau des Ionity-Netzes von 1.5000 auf 7.000 HPC-Punkte bis 2025 verwiesen. Zudem gibt es ein Update zum Audi Charging Hub in Nürnberg: Der Pilot-Standort soll am 23. Dezember geöffnet werden.

audi-mediacenter.com