THG-Quote: Dienstleister, Zielgruppen, Prämien – der Überblick

Der Markt für den Treibhausgasminderungs-Quotenhandel wird bekanntlich per Gesetz ab 2022 auch für Halter von Elektrofahrzeugen und Ladesäulenbetreiber geöffnet. Das kreiert im Vorfeld rege Aktivität einer Vielzahl neuer Anbieter in diesem Bereich. Wir verschaffen Ihnen einen Überblick zu den Akteuren und ihren Angeboten.

Die Treibhausgasminderungsquote (kurz THG-Quote) ist ein Klimaschutz-Instrument, um Treibhausgase im Verkehrssektor zu verringern. Auch Halter privater E-Autos, E-Flottenbetreiber und Betreiber von Ladesäulen können ab kommendem Jahr mithandeln und sich so recht unkompliziert Erlöse sichern – in der Praxis durch die Übertragung ihrer Ladestrommengen an Dritte, die diese gebündelt handeln, denn für die quotenverpflichteten Unternehmen – das sind vor allem Mineralölkonzerne – an anderen Ende des Verhandlungstischs wäre der Aufwand beträchtlich, sich die benötigten Quoten von einzelnen Personen oder Unternehmen zusammenzukaufen.

Für die Übertragung bieten die Quotenhändler fixe oder variable Prämien und teils erweiterte Angebote und Besonderheiten. Hier eine Auswahl der Dienstleister in alphabetischer Reihenfolge:

Anbieter Privat Gewerbe Ladesäulen Prämie Anmerkung 1Komma5° X k.A. Der Erlös aus dem Handel wird nicht ausgezahlt, sondern dazu genutzt den Ökostromtarif des jeweiligen Kunden zu senken Carbonify X X 346 € Elektrovorteil X X 400 € Emobia X 268 € / 351 € Auswahl zwischen Fest- und Flexpreis Emovy X 250 – 300 € Festpreisangebot mit quartalsweiser Vorauskasse enercity X 250 € eQuota X X 268 € / 444 € Auswahl zwischen Fest-, Mindest- und Flexpreis, auch White-Label-Angebot für B2B-Kunden, digitaler Marktplatz zum selber Handeln ab März 2022 Fairnergy X 275 € Auszahlung der Prämie oder direkte Investition der Erlöse u.a. in soziale oder ökologische Partnerprojekte Green Income X X 250 € GreenTrax X k.A. Auch als White-Label-Angebot für B2B-Kunden Hubject/ZusammenStromen X k.A. Lässt sich für Kunden von Hubjects Netzwerk intercharge direkt über das Kundenkonto aktivieren. LOWAGO X 280 € M3e X X X 305 € M3e spendet den Betrag alternativ an eine von vier gemeinnützigen Organisationen Maingau Energie X 260 € Quotlix X X X 300 € Smartificate X 250 € STX Group X k.A. The Mobility House X X 250 € Bei Kauf einer Wallbox bei The Mobility House sind es 300 € ZusammenStromen X X 300 €

Wer seine Quote übertragen will, braucht in der Regel nichts weiter als seine Kontaktdaten und den Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil I). Die Anbieter geben diese Daten zur Antragstellung an das Umweltbundesamt weiter. Noch im ersten Quartal erfolgt dann die Vermarktung der Quoten-Bündel inklusive der Prämien-Auszahlung. Ladesäulenbetreiber müssen zusätzlich den Wert der umgesetzten Kilowattstunden übermitteln. Bei E-Fahrzeugen gilt dagegen ein vom Gesetzgeber festgelegter Ladestrommengen-Pauschalwert. Es reicht ein E-Auto zu besitzen, Strommengen müssen nicht nachgewiesen werden. Plug-in-Hybride sind übrigens nicht quotenberechtigt.

Wird ein Elektroauto erst im Laufe des Jahres 2022 zugelassen, kann es auch am Quotenhandel nur anteilig für jenen Zeitraum teilnehmen, ab dem es in Gebrauch ist. Für 2023 gibt es dann aber neue Jahrespauschalen – und für 2024, 2025 uws. Denn das Instrument der Treibhausminderungsquote ist vom Gesetzgeber bis 2030 fest implementiert – mit sukzessive steigenden Verpflichtungen für quotenverpflichtete Unternehmen, die fossile Kraftstoffe in Verkehr bringen.

Übrigens: THG-Quoten, die von privaten und gewerblichen Haltern nicht angemeldet werden, verkauft die Bundesregierung – und nimmt sie als Einnahme in den Bundeshaushalt auf. Wer mehr über die Hintergründe der THG-Quote erfahren möchte, kann sich hier durch unser Archiv klicken.