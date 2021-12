TÜV SÜD baut Batterie-Testanlage in Michigan

Der TÜV SÜD hat angekündigt, 44 Millionen US-Dollar in eine rund 7.400 Quadratmeter große Testanlage für Batterien von Elektrofahrzeugen in der Nähe von Detroit im US-Bundesstaat Michigan zu investieren. Diese soll im ersten Quartal 2023 fertiggestellt werden und 40 Jobs schaffen.

Die Prüforganistation gibt an, damit seine Batterie- und Umweltkapazitäten in Michigan weiter zu verbessern, um „dem wachsenden EV-Markt und den ständig wachsenden EV-Batteriegrößen“ gerecht zu werden.

„Diese Investition von TÜV SÜD wird 40 gut bezahlte Arbeitsplätze in einer kritischen Branche im Südosten von Michigan schaffen, während wir daran arbeiten, die Wirtschaft des Staates zu steigern, gut bezahlte Arbeitsplätze zu schaffen und eine starke Zukunft für unsere Automobil- und Mobilitätsmitarbeiter zu sichern“, sagt Michigans Gouverneurin Gretchen Whitmer. John Tesoro, CEO von. TÜV SÜD Amerika, dankte Whitmer und weiteren Partnern – darunter die Stadt Auburn Hills – für die Unterstützung.

In Deutschland steht in der Batteriesparte des TÜV SÜD wie berichtet ein personeller Wechsel an: Martin Eschler wird zum 1. Januar 2022 neuer Geschäftsführer der TÜV SÜD Battery Testing GmbH. Sein Vorgänger Christian Theeck tritt eine neue Position innerhalb des Unternehmens an.

businesswire.com