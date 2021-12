Tschechiens neuer Regierungschef Petr Fiala kündigt Widerstand gegen das von der EU-Kommission geplante faktische Verbrenner-Aus für Neuwagen ab 2035 an. Dieses sei inakzeptabel und Tschechien werde Verbündete in Europa suchen, um es zu verhindern, so Fiala.

