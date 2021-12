Tesla bestellt Graphit bei Syrah Resources

Das in Australien ansässige Rohstoff-Unternehmen Syrah Resources hat mit Tesla eine verbindliche Abnahmevereinbarung über die Lieferung von Graphit als aktives Anodenmaterial aus seiner Produktionsanlage in Vidalia im US-Bundesstaat Louisiana unterzeichnet.

Tesla wird den Großteil der geplanten anfänglichen Erweiterung der dortigen Produktionskapazität zu einem Festpreis für eine anfängliche Laufzeit von vier Jahren übernehmen. Die Vereinbarung enthält zudem eine Option für zusätzliches Volumen.

Die genauen Mengen und Preise sind aber nicht bekannt. Laut Reuters hatte Tesla kürzlich noch angegeben, „dass kein Unternehmen in den Vereinigten Staaten in der Lage sei, Graphit mit den für seine Produktion erforderlichen Spezifikationen und Kapazitäten herzustellen“.

Die Ankündigung des Tesla-Deals trieb die Syrah-Aktien in Australien auf ein Drei-Jahres-Hoch. Gänzlich gesichert ist die Lieferung an Tesla allerdings noch nicht: Syrah Resources will erst im Januar die endgültige Investitionsentscheidung über die Erweiterung der Anlage in Louisiana treffen. Neben Tesla verhandelt Syrah auch mit weiteren Kunden über langfristige Liefervereinbarungen.

Die Vidalia-Anlage ist allerdings nur das Produktionswerk, in dem das Graphit für die Anodenherstellung verarbeitet wird. Syrah Resources betreibt eine Mine für natürliches Graphit in Balama in Mosambik.

Rund 70 Prozent des gesamten natürlichen Graphits werden in China abgebaut. Erst Anfang Dezember hatte Tesla die US-Regierung aufgefordert, auf Zölle auf aus China importiertes Graphit zu verzichten – da man das Material außerhalb Chinas nicht in ausreichendem Umfang verfügbar sei.

