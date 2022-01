Aiways ernennt neuen CEO und ändert wohl Strategie

Der chinesische Elektroauto-Hersteller Aiways baut sein Management um, um mehr Marktanteile auf seinem Heimatmarkt zu gewinnen: Aiways hat sich laut lokalen Medienberichten eine neue Finanzierungsrunde in Höhe von Hunderten von Millionen Dollar gesichert, mit der eine umfassende Umstrukturierung des Managementteams verbunden ist – und wohl auch ein Strategie-Wechsel.

Der ehemalige Nio-Manager Zhang Yang ist neuer CEO von Aiways. Die Finanzierung kommt von Aiways-Investor Chen Xuan Lin und seiner Shanghai Dongbai Industrial Group, der nun Vorsitzender von Aiways ist. Aiways-Gründer Fu Qiang bleibt als Präsident an Bord, könnte aber bald aus dem Unternehmen ausscheiden, wie das Portal „CN EV Post“ schreibt.

Von Aiways selbst gibt es keine Mitteilung zu den Vorstandspersonalien, auf der Website des Unternehmens wird aber Zhang Yang bereits als CEO geführt.

Aiways wurde 2017 von Fu Qiang gegründet und sollte ein international etablierter Hersteller von Elektroautos werden. Folglich hat sich Aiways – anders als Nio, Xpeng oder Li Auto – schnell auf die Expansion konzentriert und nicht auf den Absatz auf dem chinesischen Markt. Mit dem im Dezember angekündigten Markteintritt in Schweden ist Aiways bereits in zehn europäischen Ländern aktiv.

Investoren wie Chen Xuan Lin, die sich in mehreren Runden an Aiways beteiligt hatten, haben sich dem Bericht zufolge entschieden, das Unternehmen von Gründer Fu Qiang zu übernehmen – weil sie mit dem Wachstum unzufrieden waren. Statt vorrangig auf Überseemärkte soll sich Aiways zunehmend auf China konzentrieren – Nio und Xpeng verkaufen inzwischen über 10.000 Fahrzeuge pro Monat. Aiways kam hingegen in China nur auf rund 300 Verkäufe im Monat, von Anfang Januar bis Ende November 2021 wurden nur 2.992 Exemplare des U5 verkauft.

Neu-CEO Zhang Yang war bei Nio Vice President für die industrielle Entwicklung und verfügt angeblich über umfangreiche Branchenerfahrung. Von ihm erhoffen sich die Investoren um Chen Xuan Lin offenbar, dass er seine Expertise von Nio einbringt und Aiways einen ähnlichen, internet-orientierten Auftritt verpasst – Digitalisierung und Vernetzung sind chinesischen Kunden inzwischen extrem wichtig.

Während die Personalien mit der Bestätigung auf der Aiways-Seite eine Tatsache sind, handelt es sich bei den Hintergründen und der neuen Strategie um Folgerungen chinesischer Medien. Das Unternehmen selbst hat sich dazu noch nicht geäußert – Auswirkungen auf das bisherige Europa-Geschäft sind also noch nicht bekannt.

