Aiways ernennt Vertriebspartner fÃ¼r DÃ¤nemark

Der chinesische Elektroauto-Hersteller Aiways hat einen Vertriebspartner für Dänemark ernannt. Andersen Motors soll an rund zehn Standorten im Land für Service, Beratung und Probefahrten verantwortlich sein. Es ist der erste entsprechende Deal für Nordeuropa.

Der Vertrieb selbst erfolgt in Dänemark analog zu Deutschland, Belgien, Holland und Frankreich online. Bestellt werden kann der Aiways U5 in Dänemark in Kürze. Die Preise für Dänemark sind noch nicht bekannt. Diese soll Andersen Motors „in Kürze“ mitteilen.

Andersen Motors verfügt laut der Mitteilung von Aiways über ein Team von rund 50 Mitarbeitern an zehn Standorten und stelle so bereits heute „ eine flächendeckende Betreuung dänischer Kunden sicher“. Über Andersen Motors wird auch das Ersatzteile-Geschäft in dem Land koordiniert.

„Dänemark ist dabei, einen dynamischen EV-Markt zu entwickeln“, sagt Alexander Klose, bei Aiways verantwortlich für das Auslandsgeschäft. „Neue zukunftsorientierte Gesetzesbeschlüsse und ein intensiver Ausbau der Ladeinfrastruktur werden ihn zunehmend stimulieren.“

In Deutschland ist das E-SUV U5 seit dem vergangenen Jahr bestellbar. Servicepartner ist hierzulande die Elektronik-Discounter-Kette Euronics.

presseportal.de