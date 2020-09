Aiways schaltet Konfigurator für den U5 frei

Aiways hat den Konfigurator für seinen U5 in Deutschland freigeschaltet. Das Elektro-SUV startet vor der Subvention zu Basis-Listenpreisen von 35.000 Euro (Ausstattung Standard) bzw. 38.000 Euro (Premium).

Erst im August hatte Aiways einen Vorverkauf für den U5 begonnen. Damals stand die Basis-Ausstattung noch mit 37.990 Euro in der Liste, die Premium-Ausstattung mit 40.990 Euro. Die vermeintliche Preissenkung um knapp 3.000 Euro ist darauf zurückzuführen, dass Aiways bei dem in dem Konfigurator genannten Preis den Herstelleranteil des Umweltbonus bereits abgezogen hat. „Inklusive aller Förderungen“ kostet der U5 laut Aiways noch ab 29.000 Euro – also nach Abzug des staatlichen Anteils des Umweltbonus. In den 35.000 Euro brutto sind neben dem abgezogenen Herstelleranteil bereits die Überführungskosten in Höhe von 490 Euro enthalten.

Zur Wahl stehen drei Lackierungen (Gletscherweiß, Electric Blue und Aubergine), für Gletscherweiß und Electric Blue ist jeweils noch eine Option mit schwarz lackiertem Dach verfügbar – für 800 Euro Aufpreis.

Einzelne Optionen für den Innenraum gibt es nicht, passende Zubehör-Artikel und Winterreifen werden direkt über den Service-Partner A.T.U verkauft. Somit gibt es nur die Unterscheidung zwischen der Basis- und Premium-Ausstattung (38.100 Euro), die sich etwa durch Leder- statt Stoffsitze mit Sitzheizung, Parksensoren vorne und ein Panorama-Schiebedach unterscheidet. Während die Stoffsitze der Basis-Ausstattung grau sind, haben Kunden der Premium-Ausstattung wie Wahl zwischen einem schwarzen und cremeweißen Innenraum (ohne Aufpreis).

Bei der im August gestarteten Vorverkaufs-Tour an diversen Euronics-Standorten kamen noch die Fahrzeuge des Jahrgangs 2020 zum Einsatz. In Deutschland werden aber nur Exemplare des Jahrgangs 2021 an Kunden ausgeliefert, diese sollen früheren Angaben zufolge ab Ende September auch für Probefahrten zur Verfügung stehen.

ai-ways.eu (Konfigurator)