Heniff Transportation bestellt zehn E-Lkw von Nikola

Der US-Logistiker Heniff Transportation Systems wird künftig zehn Nikola Tre BEV-Lkw für den Transport von Schüttgut einsetzen. Die Auslieferung der Pilot-Flotte wird voraussichtlich in der ersten Hälfte 2022 erfolgen und ist Teil einer Absichtserklärung zwischen dem US-Unternehmen und dem Nikola-Vertriebspartner Thompson Truck Center.

Bei erfolgreicher Inbetriebnahme sollen weitere 90 Fahrzeuge in die Flotte von Heniff aufgenommen werden. Bei der Vereinbarung zwischen den beiden Unternehmen handelt es sich um ein Flotten-as-a-Service-Modell, wobei Thompson den Vertrieb, den Service, die Wartung und die Energieinfrastruktur für den Betrieb der Nikola-Fahrzeuge übernimmt. Heniff-CEO Bob Heniff erläutert in einer Mitteilung, man habe sich mit einem Führungsteam von Nikola getroffen, die Produktionsstätte in Coolidge im US-Bundesstaat Arizona besucht und eine Testfahrt gemacht. „Wir sehen diese Partnerschaft mit Nikola und Thompson als ein Mittel, um unsere Strategie zur Elektrifizierung unserer Flotte zu beschleunigen“ ergänzt er.

In den USA hat Nikola im Dezember erste Exemplare seines Batterie-elektrischen Trucks Nikola Tre ausgeliefert: an den Logistiker Total Transportation Services (TSSI), der die kalifornischen Häfen von Los Angeles und Long Beach bedient. TSSI hatte im Mai eine Absichtserklärung mit Nikola zur Lieferung von insgesamt 100 BEV- und FCEV-Lkw unterzeichnet. Auch wurde ein Pilot-Projekt mit jeweils zwei BEV- und FCEV-Lkw vereinbart.

nikolamotor.com