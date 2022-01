Brüsseler Flughafen will bis 2025 vollelektrischen Fuhrpark erreichen

Vor dem Hintergrund neuer Regulierungen in Belgien führt der Brüsseler Flughafen eine neue Mobilitätspolitik ein, mit der die Elektrifizierung vorangetrieben werden soll. Mit Beginn des neuen Jahres wird die Brussels Airport Company nur noch elektrische Dienstwagen anschaffen.

So soll schrittweise bis Ende 2025 die gesamte Firmenwagenflotte vollelektrisch fahren. Gleichzeitig bekommen die Mitarbeiter alternative Transportmittel angeboten. Der Flughafen wird zudem weitere Schnellladestationen an seinen Parkplätzen installieren.

Ab dem Jahr 2026 werden in Belgien wie berichtet nur noch emissionsfreie Firmenwagen von steuerlichen Vorteilen profitieren. Der Brüsseler Flughafen will ein Jahr schneller sein. Erste Fahrzeugbestellungen werden noch in diesem Monat aufgegeben, begleitet werden sie von Heimladelösungen für die Mitarbeitenden, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt.

Zudem soll die Anzahl der Firmenwagen verringert werden, „indem wir eine Kombination aus Heimarbeit, Fahrradfahren und öffentlichen Verkehrsmitteln für alle unsere Mitarbeiter fördern, auch für diejenigen, die keinen Firmenwagen fahren“.

Der Airport der belgischen Hauptstadt hat wie berichtet bereits 30 Elektrobusse im Einsatz. Durch die Umstellung der Flotte bis 2025 sollen jährlich 1.000 Tonnen CO2 eingesparte werden. Gemeinsam mit Partnern testet der Brüsseler Flughafen darüber hinaus auch Abfertigungsgeräte, die mit Strom und Wasserstoff betrieben werden.

