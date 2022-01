Udelv zeigt fahrerlosen E-Lieferwagen uPod

Das kalifornische Unternehmen Udelv hat auf der CES einen elektrischen und autonomen Lieferwagen ohne Fahrerkabine vorgestellt. Der autonome Transporter soll dabei nicht nur in der Stadt unterwegs sein, sondern auch auf Autobahn-Tempo ausgelegt sein.

Das E-Fahrzeug kann bis zu 2.000 Pfund (rund 900 Kilogramm) an Gütern transportieren und erreicht laut Udelv je nach Batterie-Option Reichweiten zwischen 160 und 300 Meilen (257 oder 482 Kilometer). Die Batterien fassen entweder 90 oder 160 kWh fassen und per DC-Schnellladung in 45 Minuten Strom für 354 Kilometer (Original: 220 Meilen) nachladen können. Die Höchstgeschwindigkeit des uPod beträgt 112 km/h. Zum E-Antrieb selbst macht das Unternehmen noch keine Angaben.

Optisch erinnert der uPod an andere autonome Shuttles und Transporter: Die E-Antriebstechnik ist in der flachen Plattform verbaut – aus der Mitteilung geht nicht hervor, ob dabei Radnabenmotoren, Achsmotoren oder jeweils ein innenliegender Motor je Rad vorhanden ist. Die Räder sitzen an den äußersten Ecken der Plattform, um den verfügbaren Laderaum bei der Grundfläche zu maximieren.

Ein großer Unterschied zu anderen Modellen: Beim uPod ist die Plattform nicht komplett flach, sondern an der Vorder- und Rückseite sind noch Aufbauten — in diesen ist die autonome Fahrtechnik von MobilEye untergebracht. Nur der Raum zwischen den Aufbauten kann für das Frachtmodul genutzt werden.

Der weitere Zeitplan ist straff: Bereits 2023 soll der Transporter laut dem Unternehmen kommerzialisiert – sprich in Serie gebaut – werden. Bis 2028 will Udelv 50.000 Exemplare des E-Transporters im Einsatz haben. Im Jahr 2018 hatte Udelv bereits in autonomes E-Lieferfahrzeug vorgestellt, damals aber noch mit Fahrerkabine.

Der Udelv uPod ist nicht der einzige E-Transporter auf der CES: Das Startup Indigo Technologies hatte in Las Vegas mit dem Flow Plus ebenfalls einen E-Lieferwagen vorgestellt – jedoch mit Fahrerkabine.

