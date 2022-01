Recycling-Startup Battery Resourcers baut Anlage in Georgia

Das unter anderem von Jaguar Land Rover unterstützte US-amerikanische Batterierecycling-Startup baut eine kommerzielle Recyclinganlage für Lithium-Ionen-Akkus in Covington im Bundesstaat Georgia.

Diese soll bereits im August 2022 in Betrieb gehen, wie das Unternehmen mitteilt. Die Anlage, die in einer bestehenden Halle eingerichtet wird, soll eine Kapazität zur Verarbeitung von 30.000 Tonnen bieten. Dafür investiert Battery Resourcers nach eigenen Angaben 43 Millionen Dollar (rund 38 Millionen Euro) und schafft in Covington 150 Arbeitsplätze.

Das Unternehmen gibt an, dass der Standort liegt strategisch günstig „in der Nähe mehrerer Produktionszentren für Elektrofahrzeuge und Lithium-Ionen-Gigafabriken“ liege. Covington ist über die Interstate 20 an das rund 50 Kilometer entfernte Atlanta angebunden. In Georgia baut SK Innovation eine Batteriefabrik, um unter anderem VW und Ford zu beliefern. Zu den Autowerken in der weitern Umgebung zählen auch Produktionsstätten deutscher Unternehmen, etwa VW in Chattanooga (ID:.4), Mercedes in Tuscaloosa (EQE SUV und EQS SUV) sowie BMW in Spartanburg (u.a. PHEV-Modelle). Auch das Volvo-Werk in Ridgeville, South Carolina, (elektrischer XC90-Nachfolger, Polestar 3) ist noch erreichbar.

„Automobil-OEM sitzen auf Bergen ausrangierter Batterien und Schrott und haben derzeit nur sehr wenige Möglichkeiten für eine verantwortungsvolle und kostengünstige Entsorgung“, sagt Michael O’Kronley, CEO und Direktor von Battery Resourcers. „Mit diesem günstigen Standort in den USA und unserer Technologie der nächsten Generation bieten wir eine nachhaltige Lösung, um den Abbau-Bedarf zu minimieren und gleichzeitig wertvolle Materialien in Batteriequalität wieder in die Lithium-Ionen-Lieferkette zurückzuführen.“

Die langfristigen Pläne des Unternehmens sehen die Eröffnung zusätzlicher Recyclinganlagen in Nordamerika, Europa und Asien vor, um weltweit bis zu 150.000 Tonnen Lithium-Ionen-Material pro Jahr zu verarbeiten. Zudem bestätigt Battery Resourcers Überlegungen, im Jahr 2023 eine zusätzliche Anlage zur Herstellung von Kathodenmaterialien zu eröffnen.

Mit den derzeitigen Verfahren sollen vor allem Kathodenmaterialen aus Nickel-Mangan-Kobaltoxid- (NMC), Nickel-Kobalt-Aluminium- (NCA) und Lithium-Eisenphosphat- (LFP) Batterien recycelt werden. Im April 2021 hatte sich Jaguar Land Rover an einer 20 Millionen Dollar schweren Finanzierungsrunde beteiligt.

batteryresourcers.com